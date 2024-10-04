為「總預算」直奔立法院　黃捷自爆：家還在停水、停電

▲民進黨立委黃捷為總預算案直奔台北開會。（圖／翻攝自Facebook／黃捷）

實習記者石嘉豪／台北報導

山陀兒颱風昨午在高雄登陸，強風驟雨重創高雄。民進黨立委黃捷今（4日）一早表示，她家還在停水停電，雖然心繫家園，但今早仍需北上一趟，捍衛國家總預算，她接著呼籲藍白，讓總預算盡快付委，進到實質審查，好好審、用心審，才是把關預算的正途。

中央氣象署於今日清晨5時30分，解除山陀兒的海上陸上颱風警報，然而，山陀兒本次在高雄除了測到創紀錄的17級強風，更有部分地區的時雨量已遠超凱米颱風，造成積水、淹水等災情。

針對高雄風災的狀況，黃捷提到，直到稍早，她家還在停水停電，昨晚勘災後，她也到親戚家盥洗，雖然心繫家園，但今早仍須北上一趟，捍衛國家總預算。黃捷進一步指出，總預算被擋到現在，不只是影響軍公教薪水、托幼補助、癌症篩檢及罕病藥費，更影響救災跟治水。

「明年的救災新增預算，光是治水就159億，加上災防76.9億、災害準備金50億、第二預備金80億，近366億救災錢，硬生生被卡掉。」

黃捷感慨，國家是大家的，同島一命，若真心為人民，救命錢不該為政治目的而犧牲，她接著呼籲藍白，讓總預算盡快付委，進到實質審查，好好審、用心審，才是把關預算的正途。