滾燙咖啡潑嬰兒！恐怖怪客身分曝光　「33歲中國男」已逃離澳洲

▲對嬰兒潑熱咖啡的恐怖怪客，被證實是33歲中國男子。（圖／翻攝昆士蘭州警察）

記者吳美依／綜合報導

澳洲8月底發生駭人事件，一名男子把滾燙咖啡潑在陌生男嬰身上，隨後迅速逃逸。警方追緝多時，近日終於公布嫌犯身分，他是一名33歲的中國籍男性，據信已經出境。

衛報、太陽報等外媒報導，本案8月27日發生在布里斯班（Brisbane）漢倫公園（Hanlon park），嫌犯鎖定在公園野餐的受害母子倆，把手中一整壺熱咖啡澆到寶寶身上，最後趁亂逃之夭夭。

男嬰僅僅9個月大，遇襲後全身60%灼傷，目前已經進行三次手術，進行皮膚移植等治療，但臉部、上半身與雙臂的傷勢仍可能伴隨一生。母親事後表示，自己每天都在哭泣，「我本來應該成為他的守護者，卻保護不了他。這是一種折磨。我一直回想起當時發生的事情，我希望他是把咖啡倒在我身上。」

警方抨擊這次攻擊是「冷酷、懦弱且毫無理由的」，儘管早已公布嫌犯長相及逃跑畫面，依然苦苦找不到人，如今終於公布更多細節。

根據調查，嫌犯是一名33歲中國公民，2019年開始多次出入澳洲，起初持工作簽證，後來改持學生簽證，曾在昆士蘭州、新南威爾斯州、維多利亞州工作，8月31日已經從雪梨機場出境。據悉，犯案動機可能是他最近一次申請簽證被拒絕，因而挾怨報復。

如今，昆士蘭州警方正與國家及國際夥伴機構合作，進一步推動調查，當局也對此人發布逮捕令，罪名是意圖造成嚴重人身傷害。代理警察局長馬辛厄姆（Andrew Massingham）表示，警方「非常致力於」逮捕這名男子，「我們的國際搜索仍在持續，追捕這名犯下可怕罪行的人。那個孩子將會一輩子承受這些傷害。」