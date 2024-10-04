哈米尼曾示警真主黨領袖快逃　擔憂伊朗高層遭以色列滲透

▲伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。（圖／路透）

文／中央社

3名伊朗消息人士透露，最高領袖哈米尼曾在真主黨領袖納斯拉勒遭以色列襲擊身亡的前幾天，警告他快逃離黎巴嫩，如今哈米尼對伊朗政府高層遭以國滲透的情況深感擔憂。

路透社報導，其中1名伊朗政府高層消息來源指出，9月17日黎巴嫩真主黨遭遇呼叫器連環爆攻擊後，哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）立刻派人傳遞消息，懇請納斯拉勒（Hassan Nasrallah）離開黎巴嫩、前往伊朗，還說有情報顯示，以色列已派人在真主黨布樁、計劃殺害他。

這位官員指出，那名信差就是伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）高級指揮官尼爾弗魯珊（Abbas Nilforoushan）。尼爾弗魯珊與納斯拉勒已在真主黨地堡中遭到以色列炸彈攻擊身亡。

另1名伊朗高級官員則說，哈米尼自9月28日以來一直待在伊朗境內某個安全地點，他並在10月1日親自下令向以色列發射約200枚飛彈。伊朗革命衛隊發布聲明指出，這次攻擊是為納斯拉勒和尼爾弗魯珊之死報仇。

在納斯拉勒遭到暗殺前，以色列對真主黨展開長達2週的精準打擊，包括摧毀武器儲存設施、殲滅真主黨半數領導層，以及重創真主黨最高軍事指揮部。

以色列1日在黎巴嫩南部對真主黨展開所謂的「有限度」地面行動。

1980年代在伊朗支持下成立的真主黨，一直是德黑蘭當局「抵抗軸心」聯盟中最強大的成員。

如今伊朗除了擔心哈米尼的人身安全，也擔憂真主黨和伊朗內部以及彼此之間聯繫失去信任，這種疑慮出現在10名消息人士的對話中；他們指出，這種疑慮造成伊朗抵抗軸心聯盟（Axis of Resistance）內對抗以色列的各武裝團體有效運作的情況變得更加複雜。