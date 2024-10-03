以色列失控！CNN：白宮影響力有限　納坦雅胡不聽拜登的

▲以色列遭遇飛彈攻擊後，對黎巴嫩首都貝魯特發動空襲，令外界擔憂中東區域戰爭一觸即發。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

中東緊張局勢升級，美國官員也呼籲以色列緩和與伊朗和黎巴嫩真主黨之間日益增長的衝突。CNN安全分析人士表示，白宮對以色列軍事戰略的控制能力「相當有限」，儘管美國在武器供應上相當支持以色列，但在軍事決策上的影響力卻已減弱。

CNN引述國家安全專家凱伊姆（Juliette Kayyem）指出，外界現在幾乎很難預測以色列接下來將採取什麼行動，因為自從哈瑪斯在去年10月7日襲擊以色列後，美國對以色列總理納坦雅胡軍事戰略的影響力就已經變得很低了。

凱伊姆進一步強調，儘管美國對以色列持續在加薩展開攻擊表示擔憂，尤其是對人道援助的影響，但以色列領導人似乎未能完全聽取美國的勸告，而且從目前的情況看來，以色列的軍事行動將變得更加獨立，也不會完全按照美國的期望進行調整。

當被問及以色列是否會遵從美國總統拜登的建議，不將伊朗核設施當作攻擊目標時，凱伊姆表示，以色列已誓言對伊朗的飛彈攻擊展開強而有力的回應，並將保持「開放性選擇」；這意味著以色列的目標並不局限於核設施，油田、飛彈基地等潛在目標也可能成為以色列攻擊的對象。

凱伊姆強調，目前外界無法預測以色列的反擊行動可能會帶來什麼後果，而防止區域衝突進一步升級成為以色列與伊朗之間的直接對抗仍具挑戰性，「目前全球都在關注中東的事態發展，希望避免全面戰爭爆發」。