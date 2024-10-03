哈瑪斯再有高層死亡！　以色列宣布擊斃加薩實際總理與2高官

▲以色列宣布擊斃加薩的實際總理穆許塔哈（左），以及哈瑪斯高官奧德（中）、西拉傑（右）。（組圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列10月3日宣布，以方在3個月前的一次以色列空襲中，成功擊斃了加薩的實際總理穆許塔哈（Rawhi Mushtaha）及多名哈瑪斯高官。以色列認為，穆許塔哈之死將重挫哈瑪斯，並削弱該組織的指揮能力。

據《以色列時報》報導，這份由以色列國防軍和國安局「辛貝特」所發布的聯合聲明描述，事發當時，以色列派出了空軍戰機，對加薩北部的地下指揮中心發動空襲，試圖殲滅躲藏在內的哈瑪斯官員。以色列形容，這座地下建築是戒備森嚴、裝備精良的地下堡壘，因此哈瑪斯領導人經常會躲藏在內指揮「恐怖行動」。

以色列表示，軍方在這場空襲中成功擊斃了加薩的實際總理穆許塔哈。與他一同喪命的還有哈瑪斯政治局負責安全事務的高官西拉傑（Sameh al-Siraj），以及哈瑪斯「一般安全機制」負責人奧德（Sami Odeh）。以軍聲稱，哈瑪斯是為了防止士氣低落，所以才未宣布穆許塔哈死亡的消息。

以軍也指出，穆許塔哈是哈瑪斯領袖辛瓦（Yahya Sinwar）的親密夥伴與得力助手。他是哈瑪斯「最資深的特工」，同時也被視為是加薩哈瑪斯政治局的一把手。此前，他曾參與多項針對以色列的軍事決策，還在戰爭期間擔任加薩地帶的民事治理及囚犯事務。以色列認為，穆許塔哈之死為哈瑪斯高層結構帶來了重大打擊。