山陀兒豪雨導致溪水暴漲　卑南鄉賓朗村多處河川便道預警封閉

▲台東縣卑南鄉賓朗村多處河川便道預警封閉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

山陀兒颱風持續龜速前進，帶來猛烈風雨，導致太平溪、新班鳩溪等河水暴漲，淹過多處的橋下便道，為維護民眾安全，臺東警察分局預警性將臺9線348.5K美農橋下便道、賓朗村太平溪河堤便道及賓朗路510巷往台9線河堤便道等3處實施預警性封閉，在現場擺放交通錐、連桿，避免民眾誤闖導致危險。



台東警察分局呼籲，在颱風及大雨期間，切勿冒險上山或靠近溪邊，以免遭遇意外，造成人身安全的威脅。