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不敢想像強颱登陸！山陀兒「猛襲高雄1個多小時」　網抖：想到就怕

▲貨櫃屋被掀翻，2名男子被順利救出 。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄貨櫃屋疑似不敵山陀兒颱風的風力遭吹翻。（圖／記者吳世龍翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

秋颱詭譎多變，原本預測山陀兒會從東部外海貼著台灣北上，後來「鬼切」大轉彎，逐漸往西修正，甚至在海上怠速，還被外界推估，最後會「死」在台灣上空。如今山陀兒登陸，高雄二港口測得17級陣風，當地大樓晃如地震，讓網友崩潰直呼，「真的不敢想要是兩天前那種強颱進來會是怎樣...想到就怕！」

一名網友在PTT高雄板表示，慶幸山陀兒在高雄外海打轉兩天，從強颱降為中颱後才於今天中午12點40分登陸，「不然我真的不敢想...一個強颱直接登陸高雄小港會是怎樣的光景？」

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原PO狂抖直呼，因為這可能會釀成更大的災害，可能住家玻璃會全破之類的，或是造成更嚴重的淹水或是災損。」

原PO還說，高雄從13點30分到14點50分，歷經一個多小時的搖滾區，「真的不敢想要是兩天前那種強颱進來會是怎樣...想到就怕！」

全場網友也哀喊，「真的！還好有減弱了，不然高雄真的會更可怕」、「完全無法想像如果是兩、三天前910hPa巔峰狀態登陸的話，會變成什麼樣子...」「還好氣密窗跟落地窗扛住了，不然後果難以想像」、「老天保佑阿」、「只能說，今天中午到下午這段時間，真的是大場面（怕）」、「這次災害已經下降很多，雖然還是好恐怖」、「前兩天還有人在那邊瞧不起山陀兒」。

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