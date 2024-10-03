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黎巴嫩局勢惡化！1台灣人搭中國安排貨輪離開　外交部：全程掌握

▲▼以色列空襲黎巴嫩貝魯特（Beirut）南部人口密集地區。（圖／路透）

▲以色列空襲黎巴嫩貝魯特（Beirut）南部人口密集地區。（圖／路透）

記者陶本和／台北報導

以色列軍隊近期對黎巴嫩展開地面攻勢，導致中東局勢開始惡化，我外交部3日表示，目前共有6名台灣人在黎巴嫩，其中3人規劃10月初返台，2名因家庭因素繼續留在當地，另有1名台灣人原考量學業因素不撤離，但9月臨時搭乘中國所安排的貨輪離開。

我國外交部表示，我駐約旦代表處兼轄黎巴嫩，一直與在黎巴嫩的6名台灣民眾保持聯繫，自6月以黎情勢升高後，更持續表達關心，並促請及協助他們儘早離境以確保人身安全。

在撤離狀況方面，外交部表示，其中3名10月初返台，2名則因家庭因素選擇續留黎巴嫩；另外，有1名台灣民眾先前曾向駐處表示，因學業考量且評估安全應暫時無虞，決定在黎國繼續求學，但這位民眾9月底時臨時決定搭乘中國安排的貨輪離開黎巴嫩，相關過程台灣駐處均有掌握。

外交部表示，台灣駐約旦代表處將持續與在黎巴嫩僑民保持密切聯繫，隨時提供當地民眾及僑民必要協助，並將持續關注區域情勢發展。

外交部呼籲國人，由於中東區域緊張情勢持續升溫，籲請民眾近期應避免前往以色列、黎巴嫩及伊朗等地，而正在當地從事商旅活動的民眾務必提高警覺，注意自身安全，並請主動與台灣相關駐外館處取得聯繫。

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