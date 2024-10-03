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直擊暴力山陀兒！高雄刮起破紀錄17級狂風　馬路「起大浪」變海面

▲▼ 高雄17級風破紀錄…馬路「起大浪」變海　山陀兒破壞力最強時間到。（圖／翻攝FB粉專「高雄好過日」）

▲小港林園區延海路積水雖只有幾公分，但被風吹起大浪，路面幾乎變成海面。（圖／翻攝FB粉專「高雄好過日」）

記者賴文萱／高雄報導

颱風山陀兒逐漸逼近，眼牆目前正砸在高雄港海岸線上，FB粉絲專頁「高雄好過日」指出，稍早二港口測得破紀錄的56.3m/s 17級陣風，雖非正式氣象站紀錄，但已超過賽洛瑪風風的53m/s，創下高雄史上最強風速。另外，在小港林園區延海路積水雖只有幾公分，但在強風吹拂下捲起大浪，路面幾乎變成海面，十分驚悚。

▲▼山陀兒颱風 。（圖／中央氣象署）

▲山陀兒颱風破壞力最強時間點來了。（圖／中央氣象署）

FB粉專「高雄好過日」指出，稍早二港口測得破紀錄的56.3m/s 17級陣風，雖非正式氣象站紀錄，但已超過賽洛瑪的53m/s，是高雄史上最強風速。高港也紀錄到8.4公尺浪高（接近三層樓），滔天巨浪已經襲擊高雄港3小時以上。

▲▼ 高雄17級風破紀錄…馬路「起大浪」變海　山陀兒破壞力最強時間到。（圖／翻攝FB粉專「高雄好過日」）

▲高雄二港口測得破紀錄的56.3m/s 17級陣風。（圖／翻攝FB粉專「高雄好過日」）

目前颱風中心在高雄西南30公里海上，以每小時8轉4公里緩慢速度，向北北東轉北進行，預估中午左右，高雄可能有機會進入颱風眼，「這或許也是大家一生中少見的經驗，但在那之前，颱風的破壞力也會是最大的」。

▲▼ 高雄17級風破紀錄…馬路「起大浪」變海　山陀兒破壞力最強時間到。（圖／翻攝FB粉專「高雄好過日」）

▲高雄馬路「起大浪」變海，山陀兒破壞力最強時間到。（圖／翻攝FB粉專「高雄好過日」）

另外，小港林園區延海路積水雖只有幾公分，但那水是有起大浪的，好像路面變成海面一樣，相當危險。「高雄好過日」提醒，目前市區已經有多處路樹傾倒，大家務必留在家裡注意安全。

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