中東烽火遍地！CNN：區域戰爭已實際來臨　以色列態度成關鍵

▲伊朗10月1日深夜朝以色列發射近200枚飛彈，CNN認為，中東區域戰爭已實際來臨。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

哈瑪斯去年10月7日襲擊以色列後，國際對於中東爆發區域戰爭的擔憂逐漸升高。人們認為，這場衝突不會只局限於加薩，而這一擔憂在加薩戰爭爆發將近一年後來到了最高點。今年10月1日，伊朗對以色列發射了近200枚飛彈，令中東衝突不斷升級。CNN指出，中東的區域戰爭已實際來臨，而目前最大的問題是：這場戰爭會進一步擴大還是逐漸降溫？

據CNN報導，伊朗4月在以色列襲擊其駐大馬士革領事館後，對以色列發動飛彈攻擊。當時，以色列選擇克制應對，只打擊了伊朗一個防空設施作為回應。然而，伊朗日前卻展開了空前規模的空襲行動，報復真主黨和哈瑪斯領導人之死。儘管以色列的防空系統成功攔下多數飛彈，但飛彈還是擊斃了一名巴勒斯坦男子。有鑑於此，CNN認為，現在的以色列正面臨該如何回應這起襲擊的抉擇。

10月2日，伊朗政府發言人莫哈杰拉尼（Fatemeh Mohajerani）強調，伊朗沒有興趣進一步擴大戰爭，即使哈瑪斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在今年7月被暗殺，也依舊選擇克制。然而，以色列卻將此視為一個削弱伊朗勢力的時機。總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）認為，消滅真主黨是以色列的既定目標，同時也是確保以色列安全的必要條件，矢言擊潰真主黨和哈瑪斯背後的伊朗政權。

以色列前總理班奈特（Naftali Bennett）也正帶頭推動對伊朗的強烈回應，甚至建議以色列攻擊伊朗的核設施。他認為，這是歷史性時刻，如果現在不採取行動，將會錯失良機，「伊朗支持的哈瑪斯和真主黨暫時處於癱瘓狀態，這是以色列進攻的最佳時機」。

然而，CNN指出，這樣的強硬回應也帶來了未知的風險。雖然目前看來真主黨的力量已被削弱，但其實際能力仍未完全顯現。除此之外，伊朗還擁有快速製造核彈的能力，以及其他影響以色列和盟友的手段，因此以色列如何平衡強硬回應與避免全面衝突，將成為未來局勢發展的關鍵。