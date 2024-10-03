快訊／山陀兒12:30將登陸小港、旗津　高市府急發「避難警報」

▲高市府發布緊急避難通報。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府稍早發布緊急避難通報，「山陀兒颱風預計12點半左右於本市旗津、小港一帶登陸，會有致災性強風，請民眾儘速至室內躲避。如果民眾待在臨時建築或鐵皮屋，請伺機離開前往其他室內避難，本市各區公所即時開放民眾避難。高雄市政府07-8136119。」

針對目前颱風造成高雄市災情統計，高雄市長陳其邁表示，截至目前為止通報共356件(已處理198件、處理中158件)，主要案件為路樹倒塌、廣告招牌掉落等狀況，由風勢造成的災害影響也會隨著颱風逼近越來越大，他再次呼籲民眾避免不必要之外出，切勿前往山區、河邊、海邊從事戶外活動，維護自身安全。

▲▼高雄小港民宅屋頂被吹飛。（圖／民眾提供）

陳其邁也提及，考量颱風造成校園災情狀況，請各級學校依情況調整段考時間，另有關土石流及大規模崩塌潛勢區域保全戶已於1日晚間全數撤離完成，陳其邁於會中指示，請民政局及區公所確實掌握保全戶名冊，嚴禁撤離民眾私自返家，避難收容處所民眾請社會局及區公所妥善安置，並請水利局持續密切監控警戒發布範圍與等級。

他亦請各單位加強災情查報作業，將災情上傳EMIC系統，落實案件管制，如有重大傷亡、受困災情，務必第一時間回報災害應變中心，並主動適時對外界說明政府積極作為。請消防局定時跟偏遠區公所進行通訊聯繫，確保通訊暢通；並請各區公所確保發電機堪用，以因應停電時災害應變所需之緊急供電。

針對仍有114戶停電，陳其邁請台電全力搶修，其他民生管線包含自來水、瓦斯、市話、手機等，若有損壞，請經發局、台水、欣高、欣雄、南鎮及中華電信等迅速派員恢復。請水利局確保沿海低窪與易淹水地區抽排水系統功能正常，並視需求向中央申請抽水機具支援。

▲▼鳳山房屋頂樓被吹落。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

目前高屏溪原水濁度超過警戒值10,000(NTU)，陳其邁則請自來水公司調度深水井、伏流水及南化水庫原水支應，以降低民眾缺水之苦。另請工務局、環保局、水利局等局處，針對道路坑洞、傾倒路樹、橫躺道路鐵皮或廣告物、雜物或樹葉阻擋排水，造成路面積水等災情，要儘快巡檢清除，以儘快恢復市容景觀及道路交通順暢。

陳其邁強調，面對颱風的挑戰，全力守護市民生命財產安全、全力維護公共事業及關鍵基礎設施正常運作的韌性，他感謝市府團隊、所有同仁的努力，讓颱風災情減到最低，同時提醒同仁在執行任務時，優先維護自身安全為首要原則。