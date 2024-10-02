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持園藝剪強盜檳榔西施7000元　桃園男遭重判7年2月

▲桃園市林姓男子今年5月間持園藝用剪刀在中壢區強盜檳榔西施，從收銀機內7000元後逃至旅館躲藏，1小時後被警方查獲。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲林姓男子今年5月間持園藝用剪刀在中壢區強盜檳榔西施，從收銀機內搶走7000元後逃至旅館躲藏，1小時內被警方查獲。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市林姓男子因缺錢花用，今年5月間中壢區某處檳榔攤持園藝用剪刀抵住越南籍檳榔西施，高喊「搶劫」後搶走7000元後逃至旅館躲藏，強盜得逞後騎車逃離現場，1小時後被中壢警方循線查獲，並起出贓款5100元；桃園地院審理時，林男坦承犯行不諱，法官審酌依攜帶兇器強盜罪，處有期徒刑7年2月，還可上訴。

檢警調查，林姓男子因缺錢花用，今年5月14日晚間近11時許，持園藝用剪刀在中壢區某處檳榔攤，佯稱購買檳榔卻闖入檳榔攤，持剪刀逼近越南籍檳榔西施恫稱「搶劫！只要3000元，只要把錢拿給我就可以」，檳榔西施驚恐不已，雙手舉高至肩膀位置，任由林男搶走收銀機內7000元現金，得手後騎乘機車逃離現場。

中壢警方據報後，調閱附近監視器，鎖定林男機車後，同日晚間11時48分在附近某家旅館查獲林男到案，並起出贓款5100元；桃園地檢署檢察官複訊時，林男坦承犯行不諱，檢方偵結依攜帶兇器強盜罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被告林男於警訊、檢方複訊時與地院準備程序及審理時均坦承犯行不諱，與告訴人於警詢、檢方偵訊時證述情節相符，中壢警方則提供扣押筆錄、贓證物、強盜案現場錄音譯文、現場監視器畫面截圖與現場照片等佐證，足認犯行明確。

林男之辯護人請求傳喚越南籍證人到場，惟告訴人已返回越南，法官查出證人已出境返回越南，何時再回台灣並不可知。

法官審酌，被告不思循正當途徑獲取財物，竟以強盜告訴人財物，欠缺尊重他人身體及財產法益之法治觀念；考量被告犯後坦承犯行，非無悔意，但被告未獲得告訴人之諒解及賠償所受損害，被告強盜所得款項7000元，其中5100元已發還告訴人；法官審結依攜帶兇器強盜罪，判處有期徒刑7年2月，本案還可上訴。

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