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山陀兒已34警報　未超過史上最多納莉64報紀錄

納莉颱風水淹台北城，捷運、車站水流成河。

▲納莉颱風水淹台北城。（圖／資料照）

文／中央社

據氣象署資料，截至今天（3日）上午11時30分，已針對颱風山陀兒發布34報警報單；有紀錄以來，最長壽颱風為2001年納莉、達64報，當年納莉發布2次警報，第2次警報單數就多達52報。

中央氣象署9月29日上午8時30分發布山陀兒海上颱風警報，目前持續發布海上陸上警報，截至今天上午11時30分，已影響台灣近100小時，累計警報單數已達34報，由於山陀兒在西南部近海近似滯留，颱風中心中午前後在南部登陸，之後強度會迅速減弱，到時轉發布熱帶低氣壓特報。

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根據中央氣象署統計，有紀錄以來發布過最多颱風警報警報單（指每3小時一報的警報，包括海上、陸上警報及解除警報）的颱風，包含2001年的颱風納莉、2012年的颱風天秤，分別達64報及54報。

不過，納莉和天秤皆屬於「回頭颱」，在第1次解除警報後又再次侵台、重新再發第2次警報。

納莉颱風水淹台北城，捷運、車站水流成河。

▲納莉颱風水淹台北城，捷運、車站水流成河。（圖／資料照）

以2001年納莉颱風為例，當年於琉球群島南方海面形成，初期受鋒面影響而往東北行進並侵襲沖繩島，其後往西移動且與颱風丹娜絲發生藤原效應，過程中步入鞍型場，歷經反覆增強又減弱的過程、移速慢且近似滯留。

納莉於9月8日發布首次海上颱風警報、9月10日解除；然而9月13日又再次發布海警、9月15日陸警，直到9月19日才解除警報，光是第2次警報單就發布52報；納莉影響期間造成嚴重淹水，宜蘭24小時累積雨量達1185毫米。

若以單次侵台所發布的警報數而言，1999年的颱風丹恩、2008年的颱風辛樂克皆達43報最多。

1999年的丹恩於菲律賓東方海面生成，於呂宋島西北端時轉向西北西方向，至南海海域時轉向東沙島東方近海，接著轉而朝北於廈門附近進入中國大陸。對台主要於金門地區受暴風圈籠罩影響，農產損失較多。

2008年的辛樂克於日本東南方海面生成，進入台灣東部近海時呈現滯留現象，當年9月11日發布海警、14日於宜蘭縣蘭陽溪附近登陸，之後強度減弱並向南偏移至蘇澳附近呈打轉現象。

當年辛樂克帶來嚴重災損，根據氣象署資料，颱風挾豪雨重創中部地區，以南投最為嚴重，造成后豐斷橋、豐丘山崩及廬山溫泉區飯店倒塌等災情，農損約新台幣9億元。

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