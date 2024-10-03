菜價回跌7.6%　農糧署揭2原因：颱風交易量減少

▲由於供應量減少，北農蔬菜交易價連續兩天下降。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

受山陀兒颱風影響，蔬果價格持續下跌。根據台北農產運銷公司最新統計，今（3日）蔬菜比昨天減少約4成，蔬菜交易均價為每公斤48.8元，比昨天下跌7.6%，為連續兩天下滑；水果供應量也比昨天減少近一半，水果交易均價為每公斤51.4元，比昨天下跌達16%。農糧署表示，主因是颱風導致交易量減少所致。

受到山陀兒逐步進逼，今天全台22縣市停班停課，蔬果供應同樣受到影響。根據台北農產運銷公司資料，今天蔬菜到貨量約807噸，比昨天大幅減少537噸，減幅近4成，也導致蔬菜交易均價為每公斤48.8元，比昨天下滑4.02元，降幅達7.6%。其中大白菜下跌2元，蘿蔔下跌5元，萵苣菜上漲16元。

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在水果部分，根據台北農產運銷公司資料，今天到貨量約279噸，比昨天大幅減少268噸，減幅近5成，今天水果交易均價為每公斤51.4元，比昨天下滑8.42元，降幅達16%。其中椪柑、檸檬、酪梨、木瓜等上漲，百香果、小番茄、紅龍果、鳳梨、甘露梨、番石榴、甜瓜、甜柿等下跌。

農業部農糧署副署長姚志旺指出，今天蔬菜交易量減少，主因是為防颱而關閉堤防外水閘門，周邊動線不佳與停車不易，進場承銷人數明顯減少，加上很多承銷商在之前備貨已經足夠，才導致蔬菜價格連續兩天下滑，但均價也只比昨天下滑4.02元，降幅約7.6%，整體上算是平穩。

至於之後菜價是否會上揚，姚志旺表示，仍要看颱風的影響程度，還要持續觀察。並建議民眾，覺得葉菜類的價格偏高，目前在全聯、家樂福、大潤發、愛買等量販超市，都有推出高麗菜平價專區，民眾可前往購買，同時多選擇像是胡蘿蔔、洋蔥及馬鈴薯等根莖類蔬菜，作為短期內的替代蔬菜。