山陀兒+高樓「風切效應」　新北女被吹往車道險遭撞影片曝！

記者陸運陞／新北報導

颱風「山陀兒」襲台風力相當驚人，新北市新店區昨天上午，一名女子在大坪林捷運站外人行道上行走，但因為颱風帶來的強風、加上該棟建築形成「風切效應」，讓原本在人行道上的女子被吹得重心不穩走向車道，所幸值勤警員發現，連忙上前攙扶，並協助阻攔車輛前行，及時阻止一件意外發生。

▲等公車的張女，被強風吹得往馬路中走去，險遭往來車輛撞上。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，昨天（2日）上午11時許，年約30歲的張姓女子前往大坪林捷運站，準備搭公車前往萬芳醫院，走在人行道上一邊看公車站牌，一邊看往來的公車，但走到一半，該棟高樓因「風切效應」形成的強風，導致張女被吹得往車道走去，當時往來車輛不少，場面相當驚險。

▲警員將張女攙扶到路旁休息。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員及時將差點跌倒的張女拉住，讓張女在公車站椅子上休息，確認無礙後張女搭公車離去。新店分局長謝龍富表示，非常肯定同仁冒險救護市民的英勇表現，所幸同仁即時處置，避免民眾身體發生危害，也呼籲本次颱風不同以往，請民眾待在家少外出，真有必要出門，千萬不能掉以輕心，要隨時注意因應強風或異物的來襲，保護自身安全。

▲張女在公車站椅子上休息片刻，確定無礙後搭公車離開。（圖／記者陸運陞翻攝）