擲筊指示如期舉行！台南前議長吳健保告別式　千人風雨中送行

▲前台南縣議長吳健保，10月3日於台南仁德區二空保華宮前舉辦告別式，各界人士冒著風雨到場參加公祭。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導



前台南縣議長吳健保9月8日病逝，享壽74歲，10月3日上午8時30分許，於台南仁德區二空保華宮前舉辦告別式，台南市長黃偉哲率市府各局處首長及民代參加公祭，雖山陀兒颱風來襲，但仍有千人冒著風雨來送別吳健保最後一程，場面隆重盛大。

吳健保3日告別式適逢中颱山陀兒來襲，基於考量來祭奠者人身安全，家屬曾一度考慮是否該改期，但經過家眷與親友在吳健保靈前及向宮廟神明擲筊請示後，決定如期舉行。

因吳健保生前為人海派，交遊廣闊，3日一早雖風雨交加，眾多人士陸續到場參加公祭，上午8時半家祭儀式過後，9時10分開始公祭，由市長黃偉哲率領各局處首長及民代進行公祭，隨後各界前來祭拜人士接續進入捻香祭拜，家屬也一一回禮。

▲雖中颱山陀兒來襲，但仍有千人冒著風雨來送別吳健保最後一程，場面隆重盛大。

告別式會場排滿各界送來的花籃花柱，一直兩側路延伸，還有多輛賓利、勞斯萊斯車，排場壯觀令人耳目一新。

在吳健保告別式擔任點主官的台南市民政局長姜淋煌表示，前台南議長吳健保，交棒兒子吳禹寰當選台南市議員，吳健保父子對台南市政十分關心著力甚多，他代表黃哲市長協助治喪事宜，雖然颱風來襲，但上天保佑，讓告別式圓滿完成，親朋好友們也能好好送他最後一程。

成功里長鄭晴而說，為老議長送行的大小米柱很多，組裝後從崇德路尾一直綿延至二空郵局，排場壯觀，各界的情義相挺，令人感動，但因颱風來襲，基於安全考量，暫時卸下的米柱，不會再組裝回去，此外各界送來的花柱將沿路擺設，感謝大家全力相挺，陪伴老議長最後一程。

▲吳健保為人海派豪爽，在地方深耕數十年，頗受地方好評。（圖／翻攝自吳禹寰臉書，下同）

據了解，吳健保1998年由國民黨提名參選第14屆台南縣議員高票當選，並擔任第14屆台南縣議會副議長，此後連任3屆縣議員及第15、16屆台南縣議長，2008年議長任內選立委落敗；2010年當選台南縣市合併後第1屆台南市議員，後來因職棒假球案遭國民黨撤銷黨籍，角逐第1屆台南市議長也失利，而後因案判刑遭解職，後來由兒子吳禹寰繼承他的政治衣缽，參選台南市議員順利連任至今。

吳健保因中華職棒打假球案入監服刑，今年5月假釋後但因健康狀況變差，多次進出醫院，於9月8日病逝，享壽74歲。吳健保為人海派豪爽，在地方深耕數十年，頗受地方好評，從今天從各地來參加吳健保告別式，送他最後一程的人數眾多來看，可見他做人相當成功。