　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不斷更新／山陀兒已登陸小港！各縣市道路封閉一次看

▲▼ 102縣道土石流 。（圖／記者劉亮亨、鄭遠龍攝）

▲102縣道土石流。（圖／記者劉亮亨、鄭遠龍攝）

網搜小組／劉維榛報導

颱風「山陀兒」來襲，終於在12點40分登陸高雄小港，目前有多處路段發生災情，已進行封閉，呼籲民眾別前往，《ETtoday新聞雲》也將會不斷更新，請駕駛務必多加留意。

．基隆瑞工隧道往平交道方向今日（3日）上午7時發生土石流，目前現場道路雙向封閉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

．新北市102縣道瑞芳往九份方向發生土石流，目前現場已緊急封閉，車流無法通行。

．台東太麻里鄉東63線鄉道1公里路段溪水暴漲，淹沒橋面，緊急封閉道路。

．蘇花公路東澳至南澳、和中~和仁路段，從2日晚上21時實施預警性道路封閉，經公路局東區養護工程分局南澳工務段今日朝巡及搶修，和中~和仁路段（台9線148.8k~154.8k、台9丁線60.3k~63.6k），於今天（3日）上午9時完成路面清理作業，解除預警性封路。

▲▼台東台20線坍方。（圖／公路局）

▲台9線蘇花公路、台20線南橫公路等14處省公路預警性封閉。（圖／公路局提供）

公路局也宣布14處省公路預警性封閉，如下：

1.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至太魯閣口路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

2.宜蘭縣南澳鄉台9線113K+500至123K+400(東澳至南澳路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

3.花蓮縣秀林鄉台9線148K+800至154K+200(和中至和仁路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

4.花蓮縣秀林鄉台9線154K+800至165K+700(和仁至崇德路段)，實施預警性封閉，164.3k~164.45K土石泥流阻斷搶修

中，將視風雨滾動檢討開放時間。

5.花蓮縣秀林鄉台9丁線60K+300至63K+600(和中至和仁路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

6.花蓮縣光復鄉至豐濱鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

7.南投縣信義鄉台16臨29線1K+400至11K(地利至合流坪路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

8.高雄市桃源區台20線93K+000至98K+700(勤和至復興路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

9.臺東縣海端鄉台20線149K至199K(向陽至初來路段)，實施預警性封閉，199K+030 (初來路段)邊坡坍方，將視風雨滾動檢討開放時間。

10.南投縣信義鄉台21線110K至145K(草坪頭至塔塔加路段)，實施預警性封閉管制，將視風雨滾動檢討開放時間。

11.花蓮縣富里鄉至臺東縣東河鄉台23線7K至25K+100(豐南至北源路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

12.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

13.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

14.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K (那瑪夏至五里埔路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

ET快訊
快訊／驚天巨浪3層樓高！　翻過小港防波堤
快訊／山陀兒來了！吹翻「3.8噸重貨櫃」　恐怖畫面曝
快訊／北北基達標！12縣市明符合停班課標準　最新風雨預報出爐
快訊／山陀兒登陸狂風強襲！高雄捷運「世運至岡山」緊急停駛
小港風雨瞬間停止！　粉專：就是颱風眼
快訊／山陀兒12:40登陸高雄小港！
快訊／醫院大火8死！　還有2人失聯
鄭明典示警「強颱減弱」1現象：雨量可能嚴重低估
高雄民宅屋頂「整片掀飛」！　女驚恐尖叫
快訊／鐵皮割斷電線！　旗津男觸電送醫
快訊／高雄警衛亭被吹倒！　1人慘遭壓困
快訊／山陀兒狂風肆虐高雄　頂樓鐵皮吹落砸2車

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

山陀兒慢慢走「南部4天颱風假？」風雨預測曝　網喊1情況有機會

挽袖吧！續放颱風假血液庫存拉警報　明起血小板恐短缺

快訊／山陀兒登陸狂風強襲　高雄捷運「世運至岡山」緊急停駛

不斷更新／山陀兒已登陸小港！各縣市道路封閉一次看

快訊／山陀兒12:40登陸高雄小港　南部防強風大雨

山陀兒已34警報　未超過史上最多納莉64報紀錄

山陀兒差10公里登陸「小港風雨瞬間停止」　粉專：就是颱風眼

安泰醫院火警疏散176人！衛福部協調病患後送　高雄已做好準備

蘇花2路段今解除預警性封路　崇德段土石流預計15時搶通

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

《換乘2》海恩幫記者舉麥超圈粉　來台強撞山陀兒「講到美食眼睛亮了」

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

想在農場與羊拍甜美風　她沒站穩跌倒成狼狽風

孫媳婦跟八旬嬤拿錢買冰　秒掏700霸氣寵人暖哭網

快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

山陀兒慢慢走「南部4天颱風假？」風雨預測曝　網喊1情況有機會

挽袖吧！續放颱風假血液庫存拉警報　明起血小板恐短缺

快訊／山陀兒登陸狂風強襲　高雄捷運「世運至岡山」緊急停駛

不斷更新／山陀兒已登陸小港！各縣市道路封閉一次看

快訊／山陀兒12:40登陸高雄小港　南部防強風大雨

山陀兒已34警報　未超過史上最多納莉64報紀錄

山陀兒差10公里登陸「小港風雨瞬間停止」　粉專：就是颱風眼

安泰醫院火警疏散176人！衛福部協調病患後送　高雄已做好準備

蘇花2路段今解除預警性封路　崇德段土石流預計15時搶通

颱風天司機找工地迷路　員警一查...車上3人全是失聯移工

山陀兒登陸適逢退房時間　高雄承億：旅客今晚可免費續住

快訊／山陀兒登陸小港強風狂虐！高雄30768戶大停電

《當雨水再次降下》紀錄片花蓮首映　見證馬太鞍部落文化變遷

快訊／北北基達標！12縣市明天符合停班課標準　最新風雨預報出爐

快訊／山陀兒猛襲高雄！「3.8噸重貨櫃」接連被吹翻　恐怖畫面曝

山陀兒慢慢走「南部4天颱風假？」風雨預測曝　網喊1情況有機會

趙露思、金智媛改眉型差超多！韓系寡淡眉畫法　延伸眉尾五官更精緻

挽袖吧！續放颱風假血液庫存拉警報　明起血小板恐短缺

電價狂漲又要兩千億預算　許宇甄批台電「到底都圖利了誰？」

生活熱門新聞

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

山陀兒發威「1縣市竟出太陽」　當地人炸鍋：天氣晴

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

高雄連放4天颱風假？陳其邁回應了

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

「怪颱」山陀兒將登陸　4縣市嚴防瞬間暴雨

快訊／山陀兒中午前後登陸將快速減弱　2縣市紫爆炸超大豪雨

中颱山陀兒「縮水又減弱」估中午登陸　3地狂灌超大豪雨

山陀兒超詭！日本氣象廳預測登陸後「南台灣打轉」

山陀兒「估明解除颱風警報」　雨彈轉攻北台灣

南部人「颱風麵」2罐頭精髓！　3萬人朝聖

高雄明再放颱風假？陳其邁回應了

更多熱門

相關新聞

北北基桃遭酸「罷免颱風假」　蔣萬安：市民安全為最優先考量

北北基桃遭酸「罷免颱風假」　蔣萬安：市民安全為最優先考量

山陀兒颱風今午自台灣南部登陸，但相對影響較小的北北基桃地區已放了2天颱風假，昨甚至還出太陽，引來「罷免颱風假」的質疑。對此，台北市長蔣萬安今（3日）受訪說，北市的風力最高來到11級，還有多起路樹倒塌、招牌吹落的意外，這個都是市府必須要考量的，所以絕對是以市民的生命財產安全為最優先考量。

山陀兒侵台後強度減弱　蔣萬安：風雨漸小後加速恢復市容

山陀兒侵台後強度減弱　蔣萬安：風雨漸小後加速恢復市容

即／旗津男觸電送醫！電線遭割斷垂落釀禍

即／旗津男觸電送醫！電線遭割斷垂落釀禍

即／17級強風吹倒小港工地警衛亭　1人慘遭壓困

即／17級強風吹倒小港工地警衛亭　1人慘遭壓困

台東大武溪水暴漲淹過橋面　緊急封路

台東大武溪水暴漲淹過橋面　緊急封路

關鍵字：

山陀兒颱風路段封閉

讀者迴響

熱門新聞

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

依依前夫首發聲「不要再造謠顛倒是非」　離婚協議內幕全說了

山陀兒發威「1縣市竟出太陽」　當地人炸鍋：天氣晴

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

高雄連放4天颱風假？陳其邁回應了

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

日女YTR「無罩駕駛」搖晃片吸百萬流量

山陀兒恐回馬槍！　日氣象廳：登陸後掉頭返屏東

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

北市連放3天颱風假？　台大氣象團隊估：不會被納陸上警報範圍

「怪颱」山陀兒將登陸　4縣市嚴防瞬間暴雨

快訊／山陀兒中午前後登陸將快速減弱　2縣市紫爆炸超大豪雨

更多

最夯影音

更多

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面