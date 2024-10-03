不斷更新／山陀兒已登陸小港！各縣市道路封閉一次看

▲102縣道土石流。（圖／記者劉亮亨、鄭遠龍攝）

網搜小組／劉維榛報導

颱風「山陀兒」來襲，終於在12點40分登陸高雄小港，目前有多處路段發生災情，已進行封閉，呼籲民眾別前往，《ETtoday新聞雲》也將會不斷更新，請駕駛務必多加留意。

．基隆瑞工隧道往平交道方向今日（3日）上午7時發生土石流，目前現場道路雙向封閉。



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．新北市102縣道瑞芳往九份方向發生土石流，目前現場已緊急封閉，車流無法通行。

．台東太麻里鄉東63線鄉道1公里路段溪水暴漲，淹沒橋面，緊急封閉道路。

．蘇花公路東澳至南澳、和中~和仁路段，從2日晚上21時實施預警性道路封閉，經公路局東區養護工程分局南澳工務段今日朝巡及搶修，和中~和仁路段（台9線148.8k~154.8k、台9丁線60.3k~63.6k），於今天（3日）上午9時完成路面清理作業，解除預警性封路。

▲台9線蘇花公路、台20線南橫公路等14處省公路預警性封閉。（圖／公路局提供）

公路局也宣布14處省公路預警性封閉，如下：

1.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至太魯閣口路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

2.宜蘭縣南澳鄉台9線113K+500至123K+400(東澳至南澳路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

3.花蓮縣秀林鄉台9線148K+800至154K+200(和中至和仁路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

4.花蓮縣秀林鄉台9線154K+800至165K+700(和仁至崇德路段)，實施預警性封閉，164.3k~164.45K土石泥流阻斷搶修

中，將視風雨滾動檢討開放時間。

5.花蓮縣秀林鄉台9丁線60K+300至63K+600(和中至和仁路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

6.花蓮縣光復鄉至豐濱鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

7.南投縣信義鄉台16臨29線1K+400至11K(地利至合流坪路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

8.高雄市桃源區台20線93K+000至98K+700(勤和至復興路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

9.臺東縣海端鄉台20線149K至199K(向陽至初來路段)，實施預警性封閉，199K+030 (初來路段)邊坡坍方，將視風雨滾動檢討開放時間。

10.南投縣信義鄉台21線110K至145K(草坪頭至塔塔加路段)，實施預警性封閉管制，將視風雨滾動檢討開放時間。

11.花蓮縣富里鄉至臺東縣東河鄉台23線7K至25K+100(豐南至北源路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

12.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

13.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。

14.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K (那瑪夏至五里埔路段)，實施預警性封閉，將視風雨滾動檢討開放時間。