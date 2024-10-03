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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北部遭酸放罷免颱風假　侯友宜稱專業判斷：料敵從寬、禦敵從嚴

▲▼侯友宜視察環狀線復原工程防颱工作整備情形 呂佳賢攝。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市長侯友宜視察颱風災情。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

山陀兒雖已轉中颱，但北北基桃今（3日）仍續放颱風假，對於昨日賣場、百貨戲院擠滿人潮，遭前綠委鄭運鵬狠酸，北北基桃昨天的颱風假是「罷免颱風假」。新北市長侯友宜受訪時回應，要不要放假是以氣象署及氣象情資團隊分析做綜合評判，面對颱風來襲永遠都是防災視同作戰的態度，料敵從寬、禦敵從嚴，經過氣象署及氣象情資團隊的綜合判斷達到停班停課的標準，就會放颱風假。

侯友宜今日上午視察三峽長福橋改建工程暨周邊環境營造工程防汛整備，並指出，山陀兒颱風對新北市還沒發布海陸警報，不過受到外圍環流影響，新北市部分地區都已經有強陣風及豪大雨的情形，這次到三峽關心長福橋的進度外，最重要是防汛撤離工作有沒有到位，雖然長福橋施作工程過程中遇到兩次颱風的影響，但還是希望能如期完工。

被問到瑞芳目前災情，侯友宜說，山陀兒颱風來襲受災嚴重及淹水，還有豪大雨最大的量都在新北市瑞芳地區，瑞芳地區在過去12個小時雨量已經是全國降雨量最高的地方，這段時間總共累積將近450毫米的雨量，瑞芳及東北角不但有強陣風，更有強勢豪雨，昨晚除了瑞芳高工後方邊坡有坍塌的情形外，也有部分積淹水，昨天已緊急撤離部分市民，現在也正在進行道路搶修及邊坡防護。

被問到颱風放假決策上除了考量天氣之外，是否還有政治考量？侯友宜則說，要不要放假是以氣象署及氣象情資團隊分析做綜合評判，這兩天新北市在郊區及沿海的陣風都是達到停班停課的標準，瑞芳今天是全台最多的雨量。

侯友宜強調，面對颱風來襲永遠都是防災視同作戰的態度，「料敵從寬、禦敵從嚴」，經過氣象署及氣象情資團隊的綜合判斷達到停班停課的標準，就會放颱風假。
 

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