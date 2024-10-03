快訊／山陀兒眼牆核心「暴力肆虐高雄」　陳其邁：已接356件災情

▲高雄市狂風吹，路牌被吹斷。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（3）日上午主持山陀兒颱風災害應變中心第4次工作會議，他會後表示，根據中央氣象署最新預報，颱風中心預估下午1點左右會在小港、旗津一帶登陸，目前正是高雄風雨最強勁的時間，截至目前災情統計共接獲356件，多是路樹倒塌、廣告招牌掉落等，呼籲民眾非必要不要外出。

隨著山陀兒颱風即將登陸，目前眼牆核心正在侵襲高雄，風雨非常猛烈。根據中央氣象署預報，目前高雄沿海像是林園等地，風力跟下雨狀況是最嚴重地方，最大陣風超過10級，甚至已有12級陣風出現。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者吳世龍攝）

陳其邁表示，颱風中心目前預估下午1點左右，會在小港、旗津等地方登陸，目前正是高雄處在風雨最強勁的時間，截至目前災情統計，總共356件，多是路樹倒塌、廣告招牌掉落等風勢造成的影響。

陳其邁呼籲，風力會隨著颱風接近越來越大，呼籲民眾沒有必要不要外出，尤其透過監視影像看到，很多民眾還是騎機車外出，這在風雨很大情況下非常危險。

至於颱風延遲登陸，明天高雄是否還可能有颱風假？陳其邁表示，要看颱風行徑的路線而定，假如非常緩慢，甚至在高雄台南滯留，可能會延遲颱風對高雄造成的相關損害，要等到下午時候再做一個綜合判斷。