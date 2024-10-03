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日相石破茂首度與南韓總統尹錫悅通話　下周將在寮國首次會晤

▲▼日本首相石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本自民黨總裁石破茂本月1日在臨時國會正式成為新任首相。為此，石破茂昨（2）日下午首度與南韓總統尹錫悅通話，對於岸田政府時期日韓兩國關係升溫、進而達成美日韓合作給予高度評價，表示期盼未來透過「穿梭外交」持續拉緊兩國關係，而石破茂與尹錫悅預計將在下周首次會晤。

根據《日本放送協會》，日本新任首相石破茂2日下午3時與南韓總統尹錫悅首度進行15分鐘的通話，對於明年即將迎來「日韓外交關係正常化」60周年，為了持續目前雙方良好的關係，雙方有意透過「穿梭外交」來達成兩國政府間更加緊密的溝通。

石破茂在通話之初便強調，「（日韓）兩國緊密合作，對於雙方都是不可或缺的。期盼未來日韓關係的發展，能夠取得更進一步的成果」；尹錫悅則對石破茂當選首相一事表達祝賀，「韓日兩國是共享價值與利益的重要鄰居與夥伴，期盼未來兩國領導人能夠維持緊密溝通與合作。」

日韓關係在南韓文在寅政府時期降至冰點，對於尹錫悅過去致力於恢復日韓關係，在岸田政府時期更進一度促成美日韓合作，石破茂給予高度評價。石破茂表示，未來將繼承岸田的外交路線，進一步緊密發展日韓關係，穩固美日韓三國合作。而在面對北韓（朝鮮）核武與導彈威脅等議題時，石破茂也強調美日韓合作的重要性。

根據南韓《韓聯社》，石破茂1日在就任記者會時，曾有記者提問，「岸田政權透過與各國領導人之間的峰會，促成並強化與美國、南韓等國家之間外交關係的發展。如今，石破茂首相將如何持續發展外交？」；對此，石破茂強調，日本與美國、日本與南韓之間的外交關係皆相當重要。

東南亞國協峰會（ASEAN）下周即將在寮國召開。石破茂表示，他有意在峰會上與尹錫悅、澳洲總理艾班尼斯會晤。

另外，石破茂在2日當天還與美國總統拜登、澳洲總理艾班尼斯通話。在與拜登通話時，石破茂強調任內將會繼承岸田政府強化日美合作的外交路線。日本內閣官房長官林芳正表示，石破茂與拜登一致同意儘早舉辦日美峰會，雙方同意協商在適當時機點舉行。

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