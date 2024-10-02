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日17歲少女飯店「遭男絞殺」！　監視器拍下1小時20分關鍵空白

記者王佩翊／編譯

日本大阪市一名17歲少女9月28日被發現陳屍在一間飯店的客房內，而根據監視器畫面，她生前和一名不明男子共同入住，然而在短短1小時20分鐘後，該名男子跳窗逃跑。如今法醫相驗結果出爐，證實少女死因為窒息死亡，目前警方仍在調查，並追捕可疑男子。

根據ABC電視台報導，大阪道頓堀一間旅館的員工9月28日因為其中一間客房遲遲沒有繳納房費，因此撥打內線到房間，但是無人接聽。當晚11時左右，員工持萬能鑰匙前去查看，沒想到看到一名少女仰躺在屋內床上，明顯已經沒有生命跡象，隨即通報警察。

警方到場後則當場確認少女死亡，少女當時衣著完整，手機與包包都在房內，但是並未找到錢包。工作人員指出，客房的房門處於上鎖狀態，但是窗戶卻是打開的，且房間位於2樓。根據法醫相驗結果，少女的死因為頸部遭到強勒窒息死亡，而少女的左手中指指甲則是剝落，疑似是在反抗時受的傷。

根據監視器畫面，少女9月28日傍晚5時和一名身穿黑衣黑褲的男子共同步入飯店，隨後開了一間房間。然而遺體被發現時，該名男子卻早就消失無蹤。警方初步判斷，男子是從窗戶逃跑。

飯店附近的監視器也拍到，該名男子在當晚6時多離開現場，而從入住到男子逃離時間僅1小時20分鐘，在這段時間內，男子究竟是如何犯案以及犯案動機為何，則仍待調查，警方也已經依殺人嫌疑展開搜查。

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