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日航班機才通過！美製未爆彈「炸出1米深坑洞」　宮崎機場恢復運行

記者張方瑀／綜合報導

日本九州宮崎機場內的滑行道2日上午發生「美製未爆彈」爆炸事故，現場出現1公尺深的坑洞，目前坑洞已填補完畢，機場於3日上午已恢復運行。日媒指出，爆炸前幾分鐘才有一架日航班機經過該滑行道，所幸未造成人員傷亡。

根據NHK報導，宮崎機場內連接跑道的滑行道2日上午7時58分發生爆炸，現場更出現約1公尺深的大洞。國土交通省宮崎機場辦事處表示，爆炸造成的碎片散布在包括跑道在內的半徑約200公尺範圍內。

▲▼宮崎機場美軍未爆彈爆炸。（圖／路透）

▲宮崎機場美軍未爆彈爆炸。（圖／路透）

爆炸發生前，有4架國內航班剛經過該路段，包含在爆炸前幾分鐘通過的日本航空班機，當時機上載有93名乘客，差點引發重大事故。

自衛隊在事發滑行道的地下發現一顆美國製的500磅未爆彈（約226公斤），事實上，宮崎機場所在的地點，曾是戰時舊日本海軍的飛行基地，該未爆彈推測是美軍在戰爭期間投下的炸彈。

爆炸發生後，宮崎機場隨即關閉跑道，有超過80架航班被迫取消。隨後由自衛隊的專業部隊進行殘骸清理作業，確認安全後，開始填補爆炸後的坑洞；跑道於2日晚間7時30分恢復運作，從3日上午全面恢復運行。

儘管機場已恢復運行，仍有民眾對機場底下埋有未爆彈感到擔心，來自宮崎市的47歲男子原本計劃3日搭乘前往羽田的首班航班，但由於機體調度問題，他的航班被取消，「我還是會擔心，萬一我的航班遭遇了爆炸該怎麼辦？希望能徹底調查是否還有未爆彈存在的可能性。」

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