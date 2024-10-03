　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

石破茂內閣支持率僅51%！　日媒：創內閣上路新低

▲▼ 日本新首相石破茂（Shigeru Ishiba）。（圖／路透）

▲日本首相石破茂1日就任。（圖／路透）

文／中央社記者楊明珠東京3日專電

日本首相石破茂1日就任，石破內閣上路。日媒民調顯示，石破內閣支持率51%，低於3年前岸田文雄政權上路時的59%。為2002年實施現行民調以來，內閣上路時的支持率最低紀錄。

日本經濟新聞社與東京電視台1日與2日實施緊急民調顯示，石破內閣支持率51%，「不支持」者占37%。

日經列出前內閣上路時的支持率，鳩山內閣（2009年）75%、菅義偉內閣（2020年）74%、第一次安倍內閣（2006年）71%、菅直人內閣（2010年）68%、野田內閣（2011年）67%、第二次安倍內閣（2012年）62%、岸田內閣（2021年）59%、福田內閣（2007年）59%、麻生內閣（2008年）53%。

民調顯示，民眾支持石破內閣的理由，在可複選情形下，回答「人品值得信賴」占49%最多，其次「安定感」（18%）、「因為是以自民黨為首的內閣」（15%）。

對於石破內閣、執政黨自民黨執行部（一級主管）陣容，回答「不肯定」者占44%；回答「肯定」者僅32%。

石破宣布，9日解散眾議院，27日舉行眾議院大選。對於新內閣上路，石破就決定要早日解散眾議院一事，認為「適當」者占44%；認為「不適當」者占45%。

民眾被問及對9月就任為第一大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）野田佳彥是否期待時，回答「期待」者51%；回答「不期待」者占41%。

政黨支持率自民黨41%、立憲民主黨11%、日本維新會5%、無黨派29%。9月的民調，分別是37%、9%、5%、34%。

這項民調是日經調查公司於1日至2日針對全國18歲以上的男女實施包含手機在內的隨機跳號（random-digit-dial,RDD）方式電話民調，獲得784件回答，回答率37.2%。

日本讀賣新聞也實施緊急民調顯示，石破內閣支持率51%。岸田內閣末期、上一次於9月13至15日的民調顯示內閣支持率是25%。

民眾被問到對石破內閣及自民黨一級主管的人事是否肯定，回答「不肯定」者占43%；「肯定」者占35%。

對於石破任森山裕擔任自民黨幹事長（黨秘書長）一事，「肯定」者占32%；「不肯定」者占37%。對於小泉進次郎被任命為自民黨選舉對策委員長一事，「肯定」者占53%；「不肯定」者占35%。

自民黨的政黨支持率比上次民調多7個百分點，為38%，是日本身為七大工業國集團（G7）輪值主席國，於去年5月在廣島舉辦G7峰會所實施民調以來的水準。

立憲民主黨的政黨支持率7%（上次是5%）、日本維新會3%（同上次）、公明黨3%（上次2%）、共產黨2%（上次2%）、無黨派40%（上次48%）。

根據日本經濟新聞電子報，日本中央大學法律系教授中北浩爾留言指出，石破內閣支持率51%，從歷史來看，明顯偏低。原因可能受派閥小金庫事件影響，以及民眾對於石破的人事布局、儘速解散眾議員一事強烈批評。

中北表示，比起岸田內閣支持率，石破內閣大幅上升，就現階段看，或許可說「疑似政權輪替」是成功了，但焦點是自民黨是否能在眾議院大選獲勝，具體而言，自民黨能否單獨取得過半席次，抑或自民黨與公明黨合計也能確保過半席次。

日本年輕人協議會代表理事室橋祐貴指出，石破內閣支持率51%，同民眾對立憲民主黨代表（黨主席）野田的期待比例，今後石破內閣要加分並非易事，可能很快就有人感到失望。

他還說，從自民黨總裁選舉第二輪投票結果可知，自民黨內已分為兩半，今後石破內閣持續失敗的話，可能很快就會出現逼宮的情形。

ET快訊
快訊／11縣市明風雨達停班課標準　氣象署最新預報出爐
依依前夫首發聲！　「不要再造謠顛倒是非」
山陀兒「估明解除颱風警報」　雨彈轉攻北台灣
雷達訊號「空白一片」　鄭明典示警：雨滴太密實
快訊／高雄市區慘況曝！紅綠燈攔腰折斷　牌樓也倒了
快訊／高雄人收罕見「避難警報」：立即進室內躲避
山陀兒恐回馬槍！　日氣象廳預測：登陸後掉頭返屏東
山陀兒「縮水又減弱」估中午登陸　3地灌超大豪雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

哏圖「握拳寶寶」長大了　18歲帥照曝光！變身蓄鬍個性少年

川普賀錦麗「對台政策」大比拼！保護費VS.戰略模糊　美台未來怎麼走

以色列過去24小時空襲釀46死！　黎巴嫩：多數是婦女小孩

黎巴嫩局勢升溫！　中國撤僑215人「含1台灣同胞」

石破茂內閣支持率僅51%！　日媒：創內閣上路新低

禁帶輪椅登機！　傷殘戰地記者被迫「爬進廁所」

黎巴嫩局勢惡化！　英國展開撤僑行動

以色列空襲貝魯特市中心至少6死！　爆炸畫面曝光

真主黨領袖遭斃「還原案發前內幕」！　伊朗使者陪葬慘死

全球防疫封鎖讓月亮大降溫！　印度研究：表面降低8至10度

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

忽視 #山陀兒 颱風！2隻猴猴跑到三仙台海岸觀浪

《換乘2》海恩幫記者舉麥超圈粉　來台強撞山陀兒「講到美食眼睛亮了」

孫媳婦跟八旬嬤拿錢買冰　秒掏700霸氣寵人暖哭網

熟睡惡霸犬突「閉眼吹狗螺」　嗷嗚長達13秒！媽：中氣很足

山陀兒暴力狂風！高雄大樓玻璃被吹落　路面滿地碎片

哏圖「握拳寶寶」長大了　18歲帥照曝光！變身蓄鬍個性少年

川普賀錦麗「對台政策」大比拼！保護費VS.戰略模糊　美台未來怎麼走

以色列過去24小時空襲釀46死！　黎巴嫩：多數是婦女小孩

黎巴嫩局勢升溫！　中國撤僑215人「含1台灣同胞」

石破茂內閣支持率僅51%！　日媒：創內閣上路新低

禁帶輪椅登機！　傷殘戰地記者被迫「爬進廁所」

黎巴嫩局勢惡化！　英國展開撤僑行動

以色列空襲貝魯特市中心至少6死！　爆炸畫面曝光

真主黨領袖遭斃「還原案發前內幕」！　伊朗使者陪葬慘死

全球防疫封鎖讓月亮大降溫！　印度研究：表面降低8至10度

哏圖「握拳寶寶」長大了　18歲帥照曝光！變身蓄鬍個性少年

國光女神吵架男友「被放生陽明山」！原因超扯 被目擊邊哭邊走仰德大道

有機會嗎？「隱形挑戰者」林立搶攻陳傑憲打擊王寶座

搶七0比3落後超級逆轉　艾卡拉茲三盤力退球王辛納北京賽勇奪冠軍

快訊／雙北等11縣市明風雨續達停班課標準　氣象署最新預報出爐

黃仁勳曝Blackwell晶片全面投產　稱「需求很瘋狂」

「台灣Suzuki Jimny」又要說再見！賣到明年1月暫停供應

76歲阿北颱風夜闖國道「一路爽騎」　國1狂飆9公里才被攔下

快訊／山陀兒強風襲擊！高雄民宅鐵皮被吹凹　釀2840戶停電

山陀兒逼近破萬人緊盯高屏搖滾區　鏡頭君晃到畫面模糊！

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

山陀兒恐回馬槍！　日氣象廳：登陸後掉頭返屏東

颶風釀162死！　豪乳網美穿比基尼拍「記者播報片」爽賺200萬點閱

以色列揚言「報復伊朗核子設施」！　拜登表態了

AV女優浮屍港口　前一晚參加遊艇趴

以色列與真主黨交戰　死亡以軍已8人

吉布地外海移民船難　逾百人失蹤

以色列：禁止聯合國秘書長入境

老婆狂嫌這幅畫可怕　竟是畢卡索真跡

真主黨領袖遭斃「還原案發前內幕」！　伊朗使者陪葬慘死

禁帶輪椅登機　傷殘戰地記者被迫「爬進廁所」

靜待美非農就業數據　美股小幅收高

以色列1軍人死於與真主黨交戰

美好市多推新品「鉑金條」要價3.5萬

CIA加強招募中國公民當線人：不喜歡習近平可以跟我們合作

更多熱門

相關新聞

吉伊卡哇「全是兔兔賞」可愛亮相

吉伊卡哇「全是兔兔賞」可愛亮相

人氣作品《吉伊卡哇（ちいかわ）》風靡台日韓在亞洲擁有高人氣，日前官方網路商店所發行的「全是兔兔賞」即將於今年 10 月 15 日正式發售，滿滿的兔兔（うさぎ）獎項讓粉絲們感受《吉伊卡哇》的魅力。

日17歲少女飯店「遭絞殺」！1小時關鍵空白曝

日17歲少女飯店「遭絞殺」！1小時關鍵空白曝

即／宮崎機場滑行道爆炸！挖出226kg未爆彈

即／宮崎機場滑行道爆炸！挖出226kg未爆彈

即／宮崎機場傳爆炸！滑行道坍塌

即／宮崎機場傳爆炸！滑行道坍塌

創日本首例　澀谷室外全年禁酒令生效

創日本首例　澀谷室外全年禁酒令生效

關鍵字：

日本石破茂內閣民調

讀者迴響

熱門新聞

颱風夜噩耗　資深議員病逝！

山陀兒登陸後　專家：6至12小時內崩潰

山陀兒「今午登陸」迅速減弱　明成熱帶低壓

全台颱風假連三？　戴立綱誠實1句話回應　

別再說高雄無感！2樓露臺洗衣機被吹走

「怪颱」山陀兒將登陸　4縣市嚴防瞬間暴雨

快訊／山陀兒中午前後登陸將快速減弱　2縣市紫爆炸超大豪雨

山陀兒超詭！日本氣象廳預測登陸後「南台灣打轉」

颱風山陀兒來襲　造成2死、102傷

山陀兒恐回馬槍！　日氣象廳：登陸後掉頭返屏東

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

游淑慧：今天都停了周四、五怎能不停

新竹色魔把人體當玩物！性侵2女上訴判更重

見「美女合照劉德華」太羨慕！網轉發卻炸翻

中颱山陀兒「縮水又減弱」估中午登陸　3地狂灌超大豪雨

更多

最夯影音

更多

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

李多慧偷講「X北」秒裝傻　搞怪摀嘴：剛說什麼不知道

泰國女老師緊抱學生到最後一刻　火燒車釀23亡司機認太怕先逃跑

楊繡惠為籃籃解圍「沒有在挺誰」！　曝她有「超硬靠山」：不會沒工作

《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」　Miyake發聲道歉...電視台：暫停邀約！

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面