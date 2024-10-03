黎巴嫩局勢惡化！　英國展開撤僑行動

▲以色列空襲黎巴嫩貝魯特南部人口密集地區。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

英國已安排專機協助撤離滯留在黎巴嫩的英國公民，並表示隨時準備為仍留在該國的5000名英國國民及其家屬安排更多撤離航班。

衛報報導，目前貝魯特國際機場仍然營運中，但英國政府正在準備海上和空中撤離的應急計劃，一旦黎巴嫩的安全局勢惡化至無法營運商業航班，英國將透過賽普勒斯展開救援行動。

第一架撤離航班於2日晚間8時40分前抵達伯明翰國際機場，途中經停布加勒斯特。英國外相拉米（David Lammy）於當天下午表示，「第一架撤離英國國民的專機已經起飛。我們已安排明日的第二架航班，並將根據需求和安全情況，於接下來數日內安排更多航班。」

自從以色列在2周前加大對真主黨的攻勢以來，數千名英國公民及其他外國公民已經撤離黎巴嫩，主要因應針對真主黨領導人及飛彈發射地點的頻繁空襲。

英國國防大臣希利（John Healey）前往賽普勒斯及英國皇家空軍阿克羅蒂里基地（RAF Akrotiri），該基地目前駐有700名額外人員，以應對軍事威脅，並「確保英國人在黎巴嫩的安全」。

聯合任務指揮官梅納德准將（Brig Paul Maynard）表示，如果機場關閉，將有多種應急撤離選項，包括海上和空中救援。國防消息人士指出，最可能的撤離方式是通過海路，類似於2006年黎巴嫩戰爭期間的撤離行動。不過，目前的重點仍是要求英國公民在商業航班尚可運行的情況下儘早離開。

此外，希利還透露，1日晚間，當伊朗對以色列發動彈道飛彈攻擊時，2架英國皇家空軍颱風戰機（RAF Typhoon）已經在中東空域待命，但最終並未找到合適的攻擊目標。