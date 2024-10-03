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以色列空襲貝魯特市中心至少6死！　爆炸畫面曝光

記者張方瑀／綜合報導

以色列3日凌晨空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）市中心，現場冒出巨大火光、濃煙直竄天際，造成至少6人死亡。與此同時，以軍還襲擊了黎巴嫩南部郊區，在過去24小時內造成至少46名黎巴嫩人死亡。

根據CNN、路透社報導，以色列3日凌晨空襲貝魯特市中心，現場冒出巨大火光、濃煙直竄天際，造成至少6人死亡，還有7名傷者仍在醫院治療。當地居民透露，遭空襲的大樓內設有附屬於真主黨的伊斯蘭衛生管理局辦公室。

與此同時，貝魯特南部郊區達希耶（Dahiyeh）也發生了3起爆炸，目前不清楚傷亡情況。以色列國防軍（IDF）又接著對該地區的5棟建築發布了新的疏散命令，因為附近有真主黨的設施。

▲▼以色列3日凌晨空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）。（圖／路透）

▲▼以色列3日凌晨空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）。（圖／路透）

▲▼以色列3日凌晨空襲黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）。（圖／路透）

黎巴嫩衛生部表示，過去24小時內，以色列空襲已在黎巴嫩南部和中部造成至少46人死亡。

以色列2日宣布增派了步兵和裝甲部隊，包括第36師的戈拉尼旅（Golani Brigade）、第188裝甲旅和第6步兵旅部署至黎巴嫩南部，加入針對真主黨的地面進攻行動

以色列軍方表示，其進攻主要針對邊境的隧道和其他基礎設施，並無計劃針對北部的貝魯特或南部主要城市展開更大規模行動；儘管如此，以色列仍發布了新的撤離命令，要求南部邊境城鎮的居民向北撤離，前往以色列邊境以北約60公里處的阿瓦利河（Awali River）以北地區。

據黎巴嫩政府統計，將近1年的跨境戰鬥已造成超過1900人喪生，超過9000人受傷，其中大多數死傷發生在過去2週，還導致約120萬黎巴嫩人流離失所。

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