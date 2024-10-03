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以色列在黎巴嫩南部與真主黨交戰　陣亡士兵增至8人

▲▼以色列在黎巴嫩南部與真主黨交戰，陣亡士兵增至8人。（圖／路透）

▲以色列陣亡士兵增至8人。（圖／路透）

文／中央社

以色列軍方今天表示，以色列在黎巴嫩南部與真主黨交戰，陣亡士兵人數增至8人。

法新社報導，以色列軍方在聲明中說：「以色列國防軍（IDF，以色列軍方）宣布又有7名士兵捐軀。」

以色列軍方今天稍早表示，他們的1名士兵今天在黎巴嫩的戰鬥中陣亡。這是以軍為打擊黎巴嫩武裝組織真主黨而派部隊跨越國界以來，首名損失的兵員。

以色列軍方在聲明中表示：「22歲上尉奧斯特（Eitan Itzhak Oster）...在黎巴嫩的戰鬥過程中死亡。」以軍網站指奧斯特是今天身亡，此外未提供進一步細節。

真主黨（Hezbollah）則說，以色列部隊「滲透進入」黎巴嫩南部邊境的1個村莊，並與真主黨戰士爆發戰鬥。

真主黨稍早表示，以色列士兵試圖進入位於更東北的黎巴嫩邊境村莊阿代塞（Adaysseh），但已遭他們逼退。

以色列與有伊朗撐腰的真主黨近幾週衝突升溫，始於以軍猛烈砲擊黎巴嫩南部，之後又空襲擊斃真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）。如今真主黨首度證實雙方在黎巴嫩境內交戰。

真主黨發言人亞飛（Mohammad Afif）在黎巴嫩首都貝魯特南邊郊區對媒體表示：「這只是對戰的開始。南部的抵抗正處於最高戰備狀態。」

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