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真主黨領袖遭斃「還原案發前內幕」！　伊朗使者陪葬慘死

▲伊朗最高領袖哈米尼在事發前曾派使者警告納斯拉勒。（圖／路透）

▲伊朗最高領袖哈米尼在事發前曾派使者警告納斯拉勒。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

3位伊朗消息人士透露，在真主黨領袖納斯拉勒（Syyed Hassan Nasrallah）遭以色列空襲殺害的前幾天，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）曾警告他盡快逃離黎巴嫩。隨著納斯拉勒之死，哈米尼目前對以色列可能已滲透伊朗高層深感擔憂。

路透社報導，一位伊朗高階官員透露，9月17日真主黨遭遇致命攻擊後，哈米尼透過一名使者向納斯拉勒傳遞信息，敦促他前往伊朗，因為情報顯示以色列在真主黨內部有間諜，並計劃暗殺他。這位使者是伊朗革命衛隊的高級指揮官尼爾福魯山准將（Abbas Nilforoushan），當時他與納斯拉勒一起藏身在掩體中，結果一同在以色列的空襲中喪命。

哈米尼自商上周以來，一直待在伊朗境內的安全地點。據另一位伊朗高階官員表示，哈米尼親自下令於1日向以色列發射約200枚飛彈，這是為了報復納斯拉勒和尼爾福魯山的死亡。伊朗革命衛隊在聲明中也提到了哈馬斯領袖哈尼雅（Ismail Haniyeh）在德黑蘭的被殺事件，以及以色列對黎巴嫩的攻擊；以色列至今未承認對哈尼雅的死亡負責。

以色列1日開始了他們所稱的對真主黨在黎巴嫩南部的「有限地面入侵」。

隨著納斯拉勒的遇害，伊朗對自己高層可能遭到滲透的擔憂加劇。10位消息人士透露，這一事件可能動搖伊朗與其反以色列聯盟的有效運作，尤其是伊朗革命衛隊內部和真主黨之間的信任。

一位消息人士表示，「這次行動震撼了伊朗，顯示出伊朗的滲透問題有多嚴重。他們不僅殺害了納斯拉勒，還殺害了尼爾福魯山，他是哈米尼的得力軍事顧問。」

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