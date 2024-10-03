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登陸恐遇暴潮！漢神、夢時代大哥發話今停業　高雄各百貨跟進了

▲▼漢神巨蛋百貨。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄各家百貨陸續宣布3日休館一天。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

山陀兒颱風龜速移動，預計會在今(3日)中午前登陸。高雄市長陳其邁預警，颱風登陸前後風強雨驟，今日上午8點又恰逢暴潮，潮水位超過天文大潮注意值，會嚴重影響排水。為保障員工安全，漢神百貨、漢神巨蛋、夢時代、義享時尚廣場等百貨稍早宣布，今日將休館一天。

氣象署簡任技正伍婉華指出，山陀兒颱風預計上午到中午前後登陸，登陸後強度迅速減弱，會逐漸成為熱帶性低氣壓。不過受到外圍環流跟東北季風影響，東北部、東半部、恆春半島、南部地區也是整天有雨。

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高雄市長陳其邁提醒，颱風登陸前後風強雨驟，今日上午8點又剛好遇到漲潮及暴潮影響，潮水位超過天文大潮注意值，會嚴重影響排水，呼籲沿海與地勢低窪地區民眾務必注意，在颱風中心登陸前後要特別防範強風與強降雨可能帶來的災害。

為保障員工上下班安全，漢神百貨、漢神巨蛋、夢時代、義享時尚廣場、大立百貨、MLD生活商場、高雄大遠百、SOGO高雄店陸續宣布今日休館一天。

影城部分，大遠百威秀影城、in89駁二電影院、大立in89豪華影城今日也已宣布暫停營業。

今日高雄市風力預測平均風力9-10級，最大陣風12-13級，雨量預測400毫米，已達停班停課標準。高雄市府考量山陀兒颱風結構完整，預估從北高、台南附近登陸，高雄市全境處於暴風圈籠罩範圍，需嚴防致災性風雨，為維護市民安全，故宣布高雄市明(3)日停止上班、停止上課。

《ETtoday新聞雲》將即時更新高雄各家商場、影城營業狀況。

以下為今日高雄百貨公司營業狀態：

漢神本館　暫停營業
漢神巨蛋　暫停營業
夢時代　暫停營業
義享時尚廣場　暫停營業
義大世界購物廣場　暫停營業
大立百貨　暫停營業
大統五福店　暫停營業
新光三越左營店　暫停營業
新光三越三多店　暫停營業
SKM Park Outlets 高雄草衙　暫停營業
Global Mall 環球新左營車站　暫停營業
高雄大遠百　暫停營業
SOGO高雄店　暫停營業
MLD台鋁生活商場　暫停營業
岡山樂購廣場　暫停營業

以下為今日高雄影城營業狀態：

夢時代秀泰影城　暫停營業
岡山秀泰影城　暫停營業
大遠百威秀影城　暫停營業
大立in89豪華影城　暫停營業
in89駁二電影院　暫停營業
台鋁影城　暫停營業
義大國賓影城　暫停營業
SKM Park Outlets 高雄草衙國賓影城　暫停營業

ET快訊
快訊／11縣市明風雨達停班課標準　氣象署最新預報出爐
依依前夫首發聲！　「不要再造謠顛倒是非」
山陀兒「估明解除颱風警報」　雨彈轉攻北台灣
雷達訊號「空白一片」　鄭明典示警：雨滴太密實
快訊／高雄市區慘況曝！紅綠燈攔腰折斷　牌樓也倒了
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山陀兒恐回馬槍！　日氣象廳預測：登陸後掉頭返屏東
山陀兒「縮水又減弱」估中午登陸　3地灌超大豪雨

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