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山陀兒變弱「深對流消失殆盡」　氣象粉專曝威脅程度看2關鍵

記者黃翊婷／綜合報導

中度颱風山陀兒目前仍未登陸，氣象粉專「觀氣象看天氣」專家分析，山陀兒強度減弱，紅外線雲圖中粉紅色的深對流幾乎已消失殆盡，即使登陸可能也是強弩之末，接下來是否會對西南部陸地造成威脅，就要看它「何時動、如何動」。氣象署表示，山陀兒預計會在今日（3日）上午至中午前後登陸，登陸後強度將迅速減弱，可能會逐漸成為熱帶性低氣壓。

山陀兒0715、0740。（圖／氣象署）

▲山陀兒目前尚未登陸。（圖／氣象署，下同。）

氣象粉專「觀氣象看天氣」專家2日晚間發文指出，山陀兒過去幾個小時都在原地打轉，不斷吸入乾冷空氣，導致粉紅色的深對流幾乎消失殆盡，強度明顯減弱，高屏地區的實測風力也相對變弱，它要是再不動，即使登陸可能也是強弩之末，對西南部陸地的威脅程度是否會大大減輕，就看它接下來何時動、如何動。

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氣象專家吳聖宇也在臉書「天氣職人-吳聖宇」發文中提到，山陀兒的強度正在逐漸減弱，因為它在同一小塊海面上停留太久，冷海水上湧導致整層海溫下降，能量供應不足，整體結構變差，未來應該會持續減弱，範圍也會縮小，但登陸時至少仍是中度颱風。

山陀兒0715、0740。（圖／氣象署）

▲山陀兒移動速度緩慢。

根據中央氣象署今日上午7時15分發布的海上陸上颱風警報資料顯示，山陀兒的中心位置在北緯22.3度、東經120.0度，即高雄西南方約50公里處，並以每小時8轉4公里的速度，緩慢向北北東進行。氣象署簡任技正伍婉華表示，山陀兒預計會在今日上午到中午前後登陸，登陸後強度迅速減弱，會逐漸成為熱帶性低氣壓。

氣象署提醒，受到外圍環流跟東北季風影響，東北部、東半部、恆春半島、南部地區今日也是整天有雨，明日（4日）中南部雨勢會減弱，但北部地區跟東北季風相互影響，雨勢仍會持續。

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