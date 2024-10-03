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快訊／山陀兒發威「中午前將登陸」！南橫公路邊坡坍方雙向阻斷

▲▼台東台20線坍方。（圖／公路局）

▲台東台20線邊坡坍方。（圖／公路局）

記者莊智勝／台東報導

颱風山陀兒預計今(3日)即將登陸，東部、南部迎來狂風豪雨。台東台20線、南橫公路199K+030，海端鄉初來路段上午6時40分發生邊坡坍方，導致雙向道路阻斷無法通行，公路局關山工務段獲報，已派員前往搶修，預計上午10時恢復通行。

氣象署簡任技正伍婉華指出，山陀兒颱風預計上午到中午前後登陸，登陸後強度迅速減弱，會逐漸成為熱帶性低氣壓。不過受到外圍環流跟東北季風影響，東北部、東半部、恆春半島、南部地區也是整天有雨。

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