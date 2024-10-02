山陀兒颱風陸警　許淑華赴仁愛鄉山區關心農民搶收

▲山陀兒颱風陸上警戒，南投縣長許淑華上山關心防災準備。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

山陀兒颱風在台灣西南海域牛步、近似滯留，但威脅仍影響全台，南投縣2日即列入陸上警戒；縣長許淑華關心山區防災準備進程，專程到仁愛鄉實地勘查，除慰勉辛勞進駐隨時支援的國軍弟兄，並了解親愛村等地農友冒著強風搶收高麗菜、敏豆等蔬果的情況。

許淑華今天由縣議員林庭秝，仁愛鄉長江子信、鄉民代表會主席洪文全及多位村長代表陪同下，先到仁愛鄉公所慰勉進駐霧社支援防災的國軍弟兄，再沿著投83線道路一路勘查親愛、萬豐、法治等村農友搶收蔬果農作的情形；許淑華在親愛村與村長潘筱玉協助一處高麗菜園農友做最後的採收作業，還遇上突然刮起的強風，將潘筱玉的帽子吹飛、許淑華的頭髮亂飄，險些捧不住剛採下的高麗菜。

許淑華說，山陀兒颱風影響全台，南投縣雖風雨不大，但仁愛山區風勢卻不小；有鑑於今年7月和去年分別遭到凱米和卡努颱風的損害，仁愛鄉農作及道路受損嚴重，很多農友這次都趕在山陀兒颱風逼近前，一車車的搶收外運，只求一整季的收成不要泡湯、血本無歸。

許淑華也在法治村協助農友杜水寶搶收每公斤價格高達200元的敏豆，杜水寶打趣說「痛風（外形不平整）的敏豆」大家不愛、就賣不了好價錢；許淑華稱許道，山上的農友就是會苦中作樂，祈求老天保佑農友順利採收，颱風不要帶來農災，且仁愛鄉的高山蔬果很受都市地區消費者喜愛，加上農友搶收及時，本季收成基本保本應無太大問題，縣府及鄉公所會做好道路維護及搶修，讓搶收的蔬果能順利運到市場、賣個好價錢。

許淑華表示，這次勘查發現沿路已有很多機具進駐，確保一旦有狀況，可以立即搶通搶險，也籲請鄉親朋友們非必要不要出門，做好防颱準備，災害通報或緊急需求，請撥打110或119。