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社會 社會焦點 保障人權

台中沙發工廠惡火奪3命遭爆是違建　中市府證實：火調後優先拆除

▲▼奪命現場曝！台中3死火警內部「燒光」　600坪廠區一片焦黑。（圖／翻攝Facebook／台中市義勇消防特搜大隊西屯分隊）

▲台中一工廠600坪廠區今天驚傳火警，奪走三條人命，遭爆是違建工廠。（圖／翻攝Facebook／台中市義勇消防特搜大隊西屯分隊）

記者游瓊華／台中報導

颱風天台中驚傳工廠大火，一口氣奪走3條人命！台中西屯一沙發工廠清晨發生火警，廠房內堆滿易燃物品，火勢一發不可收拾，廠內除了郭姓老闆逃生成功之外，68歲的郭妻、31歲的郭家獨子及51歲鄭姓姪子等3人命喪火場，全都燒成焦屍。但工廠遭爆是違建，對此，市府證實，經查該工廠為民國96年依規查報的舊違建，將待消防局火調完成後，再優先拆除。

經發局表示，該沙發工廠從事木製傢俱製造，原本沒有工廠登記，依據工輔法，由地方政府輔導下准予「納管」並核予工廠改善計畫，申請土地面積為791.56平方公尺，目前處於消防及環保設施改善階段。

經發局調查，該工廠為民國96年依規查報的舊違建，符合中央經濟部「工廠管理輔導法」所規範民國105年5月19日前已存在的違建，因此可依法申請納管輔導。

針對中央法規之舊違建相關規範，都發局指出，一般須待消防局火調完成後，再優先拆除，但因颱風影響，都發局正會同消防局和業者現場確認，若屬不影響消防鑑定部份將優先拆除。

此外，有關消防安檢，消防局表示，該工廠設有消防設備，包括滅火器、標示設備及緊急照明設備等，最近一次為去年8月10日申報安檢合格，詳細起火原因尚待釐清。

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