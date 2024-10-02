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山陀兒搖擺「3地登陸熱點」！東北季風湊一腳　明起豪雨炸北部

▲北台灣仍未脫離凱米颱風影響，北市民眾冒風雨出門。（圖／記者林敬旻攝）

▲中颱山陀兒持續接近，暴風圈逐漸籠罩北台灣。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱山陀兒緩慢逼進南台灣，氣象署預估，明晨到上午以較弱中颱或輕颱，登陸嘉義、台南、高雄之間，今晚到明天南部風雨顯著，隨著颱風持續北上，並且有東北季風南下，北部明天下雨持續到周五，可能有豪雨發生，預估颱風周五減弱為熱帶性低氣壓，解除海上及陸上警報。

氣象署觀測，山陀兒颱風今晚6時的中心位在高雄西南方約110公里之處，以每小時8公里速度，向東北轉北北東進行，其暴風圈已進入雲林以南及台東陸地，對苗栗以南、南投、花蓮、台東及澎湖構成威脅，強度則有持續減弱的趨勢。

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▲▼山陀兒颱風路徑預估 。（圖／氣象署提供）

▲山陀兒颱風路徑預估 。（圖／氣象署提供）

氣象署技正林秉煜指出，目前鵝鑾鼻、小琉球等地出現6公尺浪高，離颱風比較遠的台北港，也有5公尺浪高，對海面影響大。風力也很強，桃園出現10級陣風、台東12級陣風，明天颱風登陸，西部風力偏強，明晚到後天可能有9到10級強陣風。

他說，受到颱風持續接近的影響，外圍環流影響明顯，台東出現時雨量100毫米，高雄、屏東地區降雨持續且明顯，隨著持續緩慢北上，北邊有比較強的對流通過，將帶來短延時強降雨，瞬間風力也很強。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

降雨趨勢，林秉煜表示，花蓮、台東今天降雨明顯，隨著颱風接近，嘉義以南地區降雨明顯，留意比較強的降雨，今晚開始到明天因外圍環流跟地形交互影響，基隆北海岸、大台北及東北部下雨明顯，甚至有局部大雨或豪雨。

他說，隨著颱風逐漸北上、減弱為熱帶性低氣壓，南部降雨緩和，但宜蘭、花蓮及基隆北海岸、大台北、北部山區，降雨持續到周五白天，因此未來北部雨勢要特別注意。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

山陀兒路徑移動緩慢，路徑難以捉摸，林秉煜表示，山陀兒通過巴士海峽，在沿著西部北上，這樣路徑比較少見，可能分類在第七類路徑或特殊路徑，之後看專家開會討論分類，特殊路徑比率不超過7%，秋颱相對較常出現。

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