快訊／強風吹斷高壓電線　高雄大寮1716戶停電

▲山陀兒颱風來襲，造成高雄多處停電，台電派出人員積極搶修。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

中颱山陀兒滯留台灣西南海域，傍晚起風雨逐漸變大，高雄燕巢、大社等區出現零星停電事故，大寮區則是因颱風造成高壓斷線，目前停電1716戶，台電正全力搶修中，台電預計今日晚間皆可陸續復電完成。

台電表示，為避免入夜風雨漸增，高雄營業處晚間召開搶修應變會議，共整備211位工程人員、41輛工程車、25輛吊臂車、30輛昇空車、21台發電機、38台抽水機，及1台挖土機。另針對轄區內各變電所進行巡視，也特別針對較低漥地區的變電所做好擋水措施、備妥沙包，並完成抽水機測試，將持續加強戒備。

台電指出，今日白天受到山陀兒颱風影響，林園區原停電2030戶，經轉供復電，目前停電戶數為177戶，大寮區因颱風造成高壓斷線，目前停電1716戶，台電正全力搶修中。

台電高雄區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便，請民眾多加利用，若不便使用網路，台電亦提供1911 客服專線給民眾使用(或本區處停電通報電話07-5213646)。