山陀兒持續逼近！基隆各區嚴防災害　謝國樑：配發新型擋水板

▲基隆各區因應嚴防災害，新型防洪擋板BOXWALL活動式防洪板，協助各區進行防災應急。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

山陀兒颱風路徑異常不穩定，今（2日）基北北桃宣布全面停止上班上課，以應對可能的風雨影響。基隆市政府迅速啟動防災應變措施，並由水利署第十河川局分署提供新型防洪擋板BOXWALL活動式防洪板，總計約770片，協助各區進行防災應急。市府指示各公所針對易積水區及適合安裝的地點（如平坦堅硬的地形）進行需求評估，各公所可依需求至指定地點領取擋板，各區初步配發100片。

謝國樑表示，這款BOXWALL移動式擋水板輕巧便利，單片重量僅6公斤，兩人即可輕鬆安裝，每分鐘可安裝超過10米，特別適用於應對瞬間暴雨或洪水的防災需求。這是基隆市第一次使用防水擋板，希望可以取代沙包並發揮作用。目前已在武崙國中牆邊設置L型擋牆，引導水流集中至集水井，並改善集水井設施，以確保排洪順利進行。

謝國樑視察武崙國中的防汛擋板架設情形後表示，目前工務處實踐抽水站倉庫內尚有380片防汛擋板，各單位及區公所若有需求，可盡速前往領取。同時也指出，有關南榮路店家若有沙包需求，已責成仁愛區公所協助處理，並強調未來將接受民眾申請防水閘門的補助。

至於10月3日的停班情形，謝國樑表示，基北北桃四縣市將請幕僚單位一同作業，並由四位首長共同決策。最後，他也呼籲市民，密切關注颱風動態，做好相關防災工作，並呼籲市民朋友無必要時千萬不要出門。