山陀兒「各地開始有感了」　網喊颱風假！曝1理由超合理：一定要放

▲各縣市網友紛紛回報，風開始強大。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

今（2日）罕見全台放颱風假，而山陀兒要到明早才會登陸，許多人也關心明天是否會再放一天？氣象署公布最新風雨預測，共有18縣市符合停班課標準，但仍需由當地縣市政府決定，引發網友直呼，「停滯不前的颱風很可怕，一觸即發」、「明天一定要放啊，不放不就代表今天是在亂放」。

一直在原地打轉的山陀兒終於動了，中央氣象署預估，未來24小時以每小時9公里「小跑步」速度北上，最快今天深夜到明天清晨登陸，登陸地點在嘉義到高雄一帶，目前各地風雨逐漸明顯，南部嚴防致災性強風，北部受東北季風影響，雨勢漸增且降溫轉涼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於風雨預測部分，氣象署下午4時公布最新預測，預估明天中午前桃園市、新竹縣、台中市等16縣市平均風達7級或陣風達10級，符合停班課標準；未來24小時雨量，台北市山區等8縣市也達停班課標準，總計18縣市達標。至於是否停班停課由當地縣市政府決定，以各縣市公布為準。

各縣市網友紛紛回報風水狀況，「中壢的風真的很大，騎車一直被吹歪」、「我剛剛出去看到有人雨傘開花了 ，風超級大的」、「預估放到下禮拜一」、「苗栗真的風大雨大，狂風暴雨」、「新竹縣風好大喔，大家千萬小心不要到處跑」、「雲林風也很大」、「高雄現在風很大」、「停滯不前的颱風很可怕，一觸即發」、「結果直接放到星期日」、「台中風蠻大的耶」、「市長再帥一波」、「連3天颱風假？」「看來各大KTV今晚又要爆滿了」、「桃園風雨好大喔，我家屋頂快被掀開了」；還有網友認為，明天必放的合理理由，「明天一定要放啊，不放不就代表今天是在亂放」。

▼最新風力預測。（圖／氣象署提供）※點圖可放大