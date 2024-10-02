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北北基桃明再放假？　蔣萬安喊「監控路徑」：這颱風確實非常多變！

▲▼台北市長蔣萬安2日上午9時主持台北市政府山陀兒颱風第2次工作會報。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安2日上午9時主持台北市政府山陀兒颱風第2次工作會報。（資料圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

山陀兒颱風來襲，基北北桃今（2日）停班停課，但上午沒什麼風雨，下午開始風力增強並下起毛毛細雨。被問到3日放假機會高不高？台北市長蔣萬安下午表示，剛剛有持續跟災害應變中心（EOC）、氣象團隊保持聯繫，隨時監控颱風狀況與路徑，「這個颱風確實非常多變！」呼籲民眾不要掉以輕心。

蔣萬安2日下午3時40分臨時新增視察士東市場物價行程，被問到觀察今日颱風天至今狀況，放假是否合理？蔣萬安回應，其實都依據既有機制，以及基北北桃4縣市共同討論，綜整評估後，都在晚上8時一起宣布是否停班課。

▲▼蔣萬安臨時視察士東市場，了解民生供需及物價波動情況。（圖／讀者提供）

▲▼蔣萬安臨時視察士東市場，了解民生供需及物價波動情況。（圖／讀者提供，下同）

至於昨宣布停班停課後，氣象署又下修風力預測，是否因此做出誤判？蔣萬安提及，可感受到今下午開始在台北市風力、雨勢逐漸增強，特別是昨天掌握預報資訊，今傍晚入夜後風勢將逐漸增強，所以今天台北市區平地測站風速達7級陣風，特別石牌地區測站9級陣風，山區都有達到10級陣風，特別呼籲民眾不能掉以輕心，要特別留意做好各項防颱工作。

蔣萬安指出，另一方面，截至中午左右為止，台北市接獲到災情通報就有119件，已處理完全100件、19件緊急處理中，其中又以路樹傾倒42件最多，大家還是要特別小心，原本掌握就是在傍晚下班、放學時間受影響，特別要以市民生命財產安全為最優先考量決定。

媒體追問，3日放假機率高不高？蔣萬安說，剛剛也持續在跟EOC、氣象團隊保持聯繫，隨時監控颱風狀況與路徑，「這個颱風確實非常多變，也非常緩慢，但絕對是以料敵從寬、禦敵從嚴，預先做各項整備。」還是要呼籲民眾不要掉以輕心，特別注意傍晚入夜之後，可能雨風勢加大帶來的災情。

▲▼蔣萬安臨時視察士東市場，了解民生供需及物價波動情況。（圖／讀者提供）

▲▼蔣萬安臨時視察士東市場，了解民生供需及物價波動情況。（圖／讀者提供）

▲▼蔣萬安臨時視察士東市場，了解民生供需及物價波動情況。（圖／讀者提供）

▲▼蔣萬安臨時視察士東市場，了解民生供需及物價波動情況。（圖／讀者提供）

▲▼蔣萬安臨時視察士東市場，了解民生供需及物價波動情況。（圖／讀者提供）

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