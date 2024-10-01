2024國慶焰火3萬發點亮雲林夜空　 張麗善邀全民共慶國家生日

▲2024年國慶焰火將於10月10日在雲林虎尾高鐵特區盛大登場，雲林縣政府今日召開宣傳記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024年國慶焰火將於10月10日在雲林虎尾高鐵特區盛大登場，施放長達40分鐘、近3萬發的焰火秀。雲林縣政府今（1）日召開宣傳記者會，播放焰火模擬動畫與宣傳影片。雲林縣長張麗善表示，雲林人熱情好客，首度承辦國慶焰火，準備了豐富的表演，還規劃一系列精采活動，邀請大家來雲林歡慶中華民國生日。

縣長張麗善表示，活請主舞台除有樂興之時管絃樂團及知名歌手黃妃、三寶媽咪李千娜，以及原子少年VERA現場歡唱接力演出外，還有10組雲林在地團體帶來精彩表演，包含鎮西國小管弦樂團、公誠國小武術隊、雲林國小合唱團、東南國中國樂團、以及斗六國中、雲林國中、蔦松高中的舞蹈表演，縣內動員近450人。

▲雲林縣政府今日召開宣傳記者會，播放焰火模擬動畫與宣傳影片。（圖／記者蔡佩旻翻‘攝，下同）

晚會現場有雲林著名的霹靂布袋戲，以及雲林街舞協會、夜光龍、太日樂集等華麗演出，並以400台無人機在夜空進行一系列排演，多元主題包含素還真出場、神明祈福保庇台灣、雙十國慶、雲林上場台灣前進、在地推廣智慧農業、雲林出產農業良品、在地文化：武術、觀光景點：西螺大橋、114全國運動會在雲林、國旗飄揚，共10款展演伴焰火閃耀600秒。

張麗善縣長進一步指出，光輝十月雲林最好玩，10月5、6日有西螺大橋藝陣文化祭，感受藝陣文化；11日至13日有國際偶戲節；19日到21日農機暨資材展及中台灣農產品展售會；26、27日有台灣咖啡節，民眾除了安排國慶日來雲林看國慶焰火，也可以規劃多日遊、品嚐台灣糧倉特有美食小吃、探索雲林景點秘境，感受雲林最美的人情味。

雲林縣政府表示，國慶焰火施放地點緊鄰雲林高鐵站，鼓勵民眾搭高鐵來看焰火，縣府也另外規劃4條免費接駁路線，乘車點分別在斗六火車後站、斗南火車站、西螺轉運站及北港好庫文化園區，歡迎民眾多利用大眾運輸轉乘，省時又便利，免除塞車及尋找停車空間之困擾。

雲林縣今年規劃11處推薦觀賞點，包括新虎尾壘球場、墾地社區活動中心、虎尾中科園區入口意象、三和國小、虎興北路－堤防、吳厝國小、持法媽祖宮、虎尾夜市、拯民國小、崇德國中、北溪剪紙藝術村，讓民眾不用到會場，可遠眺看到最璀璨的焰火秀。