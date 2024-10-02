川普拋「台軍費佔GDP10%」　王鴻薇：政府當細漢不敢回應

▲國民黨團首席副書記長王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

美國共和黨總統候選人川普在接受媒體專訪時指出，台灣國防支出不足，台灣軍費應提高到國內生產毛額（GDP）的10％。國民黨立委王鴻薇表示，面對川普強人所難的狂言，政府竟然不敢做任何一聲評論，看起來像是逆來順受的樣子，但該說的還是要說、該反映的還是要反映，不然會被認為台灣真的是「細漢」的。

王鴻薇表示，川普接受外媒訪問又口出狂言，認為台灣的軍費支出應該達到GDP的10％，這樣的說法讓人匪夷所思，可是國防部繼續裝睡、裝乖，完全不予回應，事實上過去川普執政時期的國家安全顧問歐布萊恩也說，台灣的軍事支出應該達到GDP的5％，這對台灣來講就已經是不可能的任務，現在川普竟然要求達到10％。

王鴻薇指出，達到10％的規模到底是多少呢？事實上超過新台幣2兆，明年度中央政府總預算也不過3兆1000多億，所以如果按照川普所講的，台灣的軍事支出如果要達到GDP的10％，這代表著占政府總預算的8成以上，是不是所有的社福支出、經濟建設和教育文化的投資，甚至人事費通通發不出來了呢？

「面對川普這樣無理的要求，政府竟然不敢做任何一聲評論，看起來像是逆來順受的樣子」，王鴻薇感嘆，台灣跟美國當然是緊密合作，但對於像川普這樣子的說法，政府完全不予回應，如果一旦成為美國主流意見的話，對台灣真的是一個莫大的傷害及衝擊。

王鴻薇呼籲，政府對美國候選人提出這些不著邊際，或者根本強人所難的需求，該說的還是要說、該反映的還是要反映，不然會被認為台灣真的是「細漢」的，而且軍事國防支出不停的升高，其實傷害的還是全體老百姓的利益。