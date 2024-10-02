川普喊台國防支出應達GDP10％！　李彥秀：科幻小說編劇都寫不出來

▲李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

華盛頓郵報刊出美國共和黨總統候選人川普專訪，川普認為中國大陸終究會攻打台灣，但不會在他任內發生；還說台灣國防支出不足，台灣軍費應提高到國內生產毛額（GDP）10%。國民黨立委李彥秀2日轟，如此驚人的數字，恐怕連「科幻小說編劇都寫不出來」，更凸顯了川普與其幕僚對台灣的了解，與現實有非常大的出入，她呼籲賴清德，台灣不能只有「備戰」，而沒有「止戰」的方法與智慧。

李彥秀表示，曾任川普政府國安顧問的歐布萊恩今年六月就表示，台灣國防支出應增加到ＧＤＰ的5%。台灣2025年ＧＤＰ預估值為26.4兆元，ＧＤＰ10%，就是2兆6410億元，占今年度總歲出3.13兆的比率為84％，幾乎是2025年國防部年度預算編列數4760億的6倍（這幾年國防支出還能超過ＧＤＰ2％，主要還是因為有「海空戰力提升計畫」與「新式戰機採購」兩項特別預算案加持）。

李彥秀提到，如此驚人的數字，恐怕連「科幻小說編劇都寫不出來，」更凸顯了川普與其幕僚對台灣的瞭解與現實有非常大的出入。川普開出的「天價」軍費帳單，數字或許有些「選舉語言」的誇張，但是這也是川普過去以來一貫的態度立場，以及「生意人」的性格使然，去年歐布萊恩就公開表示，要讓台灣成為「豪豬」，這意味著，台灣要花更多的軍費，將台灣打造成亞洲最大的軍火庫，守住第一島鏈的戰略據點，事實上，賴清德最近提出的「全社會防衛韌性」計畫，正意味著，台海關係正逐漸走向和平的另一端。

李彥秀說明，國家的資源有限，更多的軍費支出，代表教育、文化、社福、醫療、交通資源的排擠，台灣人民當然願意花錢保護自己的生活方式，但是，明年底國債鐘的數字將逼近七兆，整體財政負擔是否支撐的住，恐怕是才是真正的關鍵。

李彥秀說，「民主陣營對台灣的支持」聽起來或許很溫暖，但回歸到國際政治的現實面，回歸到「軍工複合體」的商業面，最終還是要從人民的口袋掏錢出來，台灣人民不是不願意花「保護費」，但無法接受的是，花大錢卻買不到真正需要的武器，更不能接受的是，錢都付了，武器交貨卻是不斷延宕，遙遙無期。

「自由不是免費，但和平可以努力」，李彥秀說，台灣不能只有「備戰」，而沒有「止戰」的方法與智慧，選前，賴清德不斷向對岸拋出善意，「吃炒飯」「喝珍奶」「交朋友」，選後，重回「兩國論」的意識形態，累積個人政治資本。民進黨要負起的責任不只強化自我防衛能力，也要展現能處理兩岸危機的能力。

