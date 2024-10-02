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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德6問徐榛蔚颱風撤離人數　王鴻薇轟：暴走心態讓人看笑話

▲▼賴清德視察中央災害應變中心。（圖／記者陳煥丞攝）

▲賴清德視察中央災害應變中心。（圖／記者陳煥丞攝）

記者崔至雲／台北報導

山陀兒颱風來勢洶洶，賴清德總統1日到中央災害應變中心，過程中，賴清德6度質問花蓮縣長徐榛蔚，需要撤離的人數，更稱他手上資料是8千多人，為何徐榛蔚僅答3千多人，質疑到最後，場面略顯尷尬。對此，國民黨立委王鴻薇表示，賴清德一再立威暴走的心態，事實上根本沒有辦法樹立自己的權威，反而讓人家看笑話了。

王鴻薇提及，昨天颱風來襲，賴清德在災防中心視訊時，對於高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米態度溫和，可是對上徐榛蔚時賴開始咄咄逼人，而且不斷的逼問徐榛蔚撤退的人數，徐榛蔚告訴他是3000人，但是賴清德竟然6次詢問徐榛蔚「是3000人嗎？」，因為他說中央所掌握的人數是8000多人，而且一再地質疑徐榛蔚的人數是錯誤的，讓徐榛蔚跟他的團隊疲於奔命，去應付賴清德的追問。

王鴻薇說，可是事實上，賴清德自己根本搞錯了，因為要撤退的人數，在戶籍人數才5000多人，實際的居住人數就是3000人，所以花蓮縣政府回報撤退3000人的人數，是完全沒有錯誤的，反而是賴清德自己搞錯了，竟然一再的追問6次，「難道賴清德他是想要立威嗎？」。

王鴻薇認為，賴清德想要在災防中心拿徐榛蔚來開刀，這也對照出他在之前國軍將領的茶敘中，發飆認為這些國軍將領在他進入的時候，沒有立正起立站好。

王鴻薇轟，賴清德如此的威權心態，不管是對國軍將領，或者是在颱風來襲對縣市長都是如此的心態，如果這樣一再地立威暴走的心態，事實上根本沒有辦法樹立自己的權威，反而讓人家看笑話了。

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