中颱山陀兒今影響新北　侯友宜要求市府團隊全力備戰

▲山陀兒颱風來襲，侯友宜召開防颱工作會報全力防颱。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市災害應變中心目前仍維持一級開設。依據氣象署與新北市天氣團隊的氣象情資研判，目前中颱山陀兒位於新北市南南西約440公里海面上，以每小時7轉10公里速度，向北北東轉東北方向移動，7級暴風半徑維持220公里，預估颱風中心可能在明天清晨會從台南高雄一帶登陸，從2日下半天開始，新北市風雨會逐漸明顯，晚上開始會有強降雨情形，在北側、東側及南側山區有達局部豪雨機會，總累積最大雨量下修為600毫米，最大陣風市區可達9級、郊區可達11級。

新北市長侯友宜2日早上9點主持第4次工作會報時，特別說明依1日晚上氣象署和新北市氣象團隊的預估風力研判，加上2日早上氣象署官方提供的實際風速觀測值也顯示北海岸陣風已達10級，確實符合停班課標準，新北市也持續再執行觀浪勸離作業；除了撤離各區潛勢較高的原民聚落，針對有積淹水潛勢的低窪地區佈署了83台移動式抽水機線上待命，新北境內的84座抽水站共347台抽水機組也已經溫機試運轉，另外9座校園透保水設施，也啟動預先排空作業，總計排空水量已達到1,577噸。

▲新北市災害應變中心1日上午11時二級開設。

會後，侯友宜隨即趕往新北環狀線中和段視察0403地震復原工程防颱整備情形，同時指示陳純敬副市長前往福和橋下橫移門視察橋外梁更換工程暨防颱整備工作，提醒相關工程單位務必加強施工圍籬的強固措施，並呼籲所有市民朋友，白天已有間歇風雨，預估入夜後新北市風雨會更加明顯，應持續加強防颱整備，市府團隊也持續堅守崗位、全力戒備。

侯友宜市長提醒，新北市所有橫移門及越堤道已經完成封閉，請各位市民朋友多加利用全市開放的紅黃線和207所校園停車，路邊停車格也已經全面暫停收費；並配合新北市府各項管制措施，提前做好防颱準備，以維自身安全。相關資訊請至臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」及「新北災訊E點通」查詢，市府將隨時更新動態。