颶風海倫狠奪162命！阿公阿嬤爬屋頂避難　下秒「磚瓦崩塌」被沖走

▲70多歲的德萊斯夫妻爬上屋頂避難，不久後就被洪水沖走溺斃。（圖／翻攝臉書Jessica Drye Turner）



記者吳美依／綜合報導

颶風「海倫」（Helene）橫掃美國東南部6州，引發災難性洪水，迄今導致至少162人喪生。北卡州一對祖父母爬到屋頂上等待救援，未料磚瓦不敵激流而崩塌，都被沖走溺斃。

70多歲的德萊斯夫妻（Dryes）住在北卡州阿什維爾（Asheville），隨著水位越淹越高，他們帶著女兒梅根及7歲外孫爬上屋頂，兩老揹著背包等待，四周已經淹成一片汪洋，這張照片正是女兒所拍攝。不久後，屋頂卻承受不住強烈水流的沖刷而倒塌，4人全都跌入水中。

梅根被沖走之後，幸運地卡在某處，位置剛好能夠把頭探出水面，最終在1小時後獲救，但已經失去了雙親與兒子。姊姊潔西卡（Jessica）在臉書發布這則心碎消息，並且展開GoFundMe募資活動，幫助家人渡過難關，「我無法用言語表達我和姊妹們正在經歷的悲傷、心碎與毀滅感受，也無法想像我們即將面對的痛苦。」

▲颶風「海倫」（Helene）橫掃，佛州多地淹成一片汪洋。（圖／達志影像／美聯社）



根據CNN最新消息，颶風「海倫」橫掃佛州、喬治亞州、北卡州、南卡州、田納西州、維吉尼亞州一共6州，目前累計162死，已成過去50年侵襲美國本土的第二致命颶風。至於最致命颶風則是2005年奪走1833條人命的「卡崔娜」（Katrina）。

災區不僅洪水肆虐，也無法獲取電力、自來水及手機訊號，由於道路被淹水或泥沙阻擋，甚至必須空運物資。其中，北卡州災情似乎最為慘重，被夏洛特市（Charlotte City）議員博卡里（Tariq Bokhari）形容為「末日過後」，「太震撼了，你甚至不知道重建之後會是什麼樣子，更別提要從哪裡開始了。」

▲北卡州災情似乎最為慘重。（圖／達志影像／美聯社）



▲喬治亞州首府亞特蘭大淹水。（圖／達志影像）

北卡州州長庫珀（Roy Cooper）9月30日表示，缺乏通訊令人擔憂，他也長達72小時沒有聽到兒女的消息。不過，當地官員與搜救隊正在災區挨家挨戶進行福利檢查，「我們知道有人失蹤，也知道一切結束後將有慘重傷亡，我們的心與這些家庭同在。」

美國總統拜登本周稍晚將會造訪北卡州，並且可能要求國會返回華府，召開特別會議，通過補充援助資金。此外，來自19州的國民警衛隊、緊急救援人員及聯邦緊急事務管理署（FEMA），也被動員前往災區支援。

美國國土安全顧問舍伍德-蘭德爾（Liz Sherwood-Randall）在白宮表示，目前仍有多達600人失蹤，儘管隨著救援深入災區，這個數字仍可能調整，但不論如何，死亡人數都很可能繼續攀升。