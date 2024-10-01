不滿暗戀的「他」交女友！休學男持球棒伏擊...還想拿刀戳瞎他

▲男子球棒、刀刃伏擊暗戀的對象，最高法院將他判刑3年10月定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

高雄醫學大學護理系休學生丁姓男子，不滿暗戀許久的男同學結交女友，冷落了他，竟躲在學校停車場內，等男同學搭載女友來時，以球棒伏擊對方，甚至還在背包內暗藏刀刃，打算戳瞎對方，還好遭到制伏。丁男一二審均遭判刑4年10月，但更一審時他賠償對方取得和解，因此最高法院審理後，輕判丁男3年10月定讞。

判決指出，丁男暗戀蔡姓男同學許久，但蔡男之後結交女友。丁男不滿遭冷落，2019年6月間，丁男就攜帶刀械及酸痛貼布伏擊蔡男，並想弄瞎蔡男雙眼，還好蔡男奮力抵抗，才沒遭到毒手。蔡男一度提告，檢方提起公訴，但案件進入法院後，蔡男又心軟原諒丁男，最後撤回告訴。

但此舉並未消弭丁男心中不平。他在同年10月間，又躲在高醫大地下停車場埋伏。上午10點多，蔡男騎機車搭載林姓女友前來，丁男趁2人不注意，持鋁棒自後方痛毆蔡男，林女也以肉身保護男友，一樣遭到痛擊。路過的2名學生見狀，趕緊上前制伏丁男，警方到場後，在丁男背包中搜出水果刀、料理刀，才知道丁男原本還打算戳瞎蔡男。

蔡男被痛毆一頓後，頭部鈍傷、頭皮血腫、頭部蜘蛛膜下腔出血、硬腦膜上出血、肢體、軀幹多處鈍挫傷、左耳聽力缺損及左上肢橈骨骨折，林女也是頭骨骨折、頭皮多處撕裂傷，右上肢鈍傷、尺骨骨折。2人提出告訴，丁男遭殺人未遂罪嫌提起公訴。

法院審理時，丁男否認具有戳瞎人雙眼的「重傷害故意」，僅有「普通傷害」故意。一二審法院均認定丁男成立重傷害未遂罪，判處有期徒刑4年10月。全案經撤銷發回後，高等法院高雄分院更一審審理時，丁男賠償50萬元給與蔡男，達成和解。因此更一審法院改輕判丁男有期徒刑3年10月。全案再上訴，最高法院1日駁回上訴定讞。