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獨／北投皇池溫泉裸泡遭偷拍外流！主嫌「GOGO哥」延押2月獲准

▲▼ 北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」又傳偷拍外流。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲涉北投皇池偷拍案林姓主嫌遭延長羈押。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投知名溫泉會館「皇池溫泉御膳館」，今年3月陸續爆出多起泡湯遭偷拍案件，累積數名被害人。經檢警追查，發現涉偷拍的主嫌林姓男子在創意私房地下情色論壇創建〈Argos原創湯旅〉帖子，將性愛影像上傳後被瘋狂轉傳，同年6月林男被依無故偷拍性影像、公然猥褻罪等罪收押。因羈押期限期滿，檢方日前聲請延押獲准。

據了解，林男「GOGO哥」於創意私房地下情色論壇創建「upupskirtsgogo」帳號，從2023年7月12日起創建〈Argos原創湯旅〉帖子陸續發布多達17部關於皇池湯屋的情侶、多人、女女偷拍性愛影片，但因帖子太過火熱引發部分網友覬覦，先後下載林男的偷拍影像後，再分割成較短的偷拍性愛影片上傳到LINE、電報等成人色情群組內，或因再製上傳其他情色論壇販售牟利。

士檢婦幼組火速分案後，指揮刑事局等單位縝密調查，警方逐層追查交易金流，6月中起發動拘提搜索行動，陸續帶回9名涉案人，其中林男被起獲10多段偷拍溫泉區情侶泡湯的裸露私密影片，檢警對其手機進行鑑識更發現，檔案為男子拿手機在湯屋窗外偷拍，並且涉及販售影片牟利。

林男到案後否認涉案，對影片來源交代不清，且飾詞狡辯、犯後態度不佳，檢警懷疑其就是偷拍主嫌，認他涉嫌重大，6月27日依無故偷拍性影像、侵入他人住宅建物罪等罪聲押，法官認林男有串證之虞，裁定羈押禁見獲准。

由於偵查中押期將屆，檢方為持續釐清整起偷拍細節，日前已向法院聲請延押2個月獲准，全案仍持續偵辦中。

惡狼林男其實早在2019年就曾在北市東區多間百貨公司，涉嫌偷拍櫃姐和逛百貨公司穿短裙辣妹的裙底風光，他以光纖針孔攝影機組埋線在雨傘裡偷拍女性裙底，當年6月在某百貨公司重施故技時，當場遭偷拍正妹驚覺有異「後面有人一直把雨傘放在我腳邊」呼救報警，林男則被依害秘密罪嫌移送法辦。

全案依妨害秘密罪判處有期徒刑1月、可易科罰金，林男繳3萬元後就脫身，隨後憑藉著皇池湯屋偷拍案升格成為「創意私房」新一代的台柱「GOGO哥」。

ETtoday新聞網提醒您：

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(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

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