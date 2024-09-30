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韓飯店男員工「性侵中國女房客」！拿萬能鑰匙開門被拍下　判6年

▲▼飯店,住宿,房間,開門。（圖／CFP）

▲南韓濟州島一名飯店男員工性侵女房客得逞，一審被判6年。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

南韓濟州島一名飯店員工使用飯店萬能鑰匙闖入客房內，性侵中國籍女房客得逞。他事後被逮竟還聲稱，「因為對方喝醉沒有抵抗，以為是同意了。」對此，檢方求處10年有期徒刑，而一審法官則判處6年徒刑。該起事件也對濟州島旅遊觀光業造成重大影響。

濟州市蓮洞6月發生一起飯店員工性侵女房客事件。被害的中國籍女子6月14日與其他中國籍朋友聚會，但因喝得爛醉無法返回原本的住宿地點，因此臨時投宿這間飯店。

被害人的朋友將她送進房內後就離開，沒想到該間飯店的一名30多歲男性員工不到10分鐘後就持萬能鑰匙，打開被害人的房門，並趁對方意識不清時性侵她。

被害女子因為爛醉無力反抗，直到早上清醒後，才發現自己遭到性侵，連忙告訴中國友人，並由對方向警方代為報案。警方調閱監視器後，發現拍到飯店男員工闖入客房的畫面，結合被害人證詞，隨即將他緊急逮捕。

沒想到嫌犯被逮後卻辯稱，是被害人叫了客房服務，但是他敲門沒有回應，才會使用萬能鑰匙開門。而兩人發生關係時，對方都沒有反抗，因此以為女方同意了。

該案9月舉行一審宣判，濟州地方法院表示，被告身為飯店員工，理應保護房客安全，但是卻對客人實施性犯罪，性質惡劣，且該起事件嚴重打擊濟州島旅遊事件，因此判處其6年有期徒刑。此外，在此之前檢方向法院求處10年徒刑。

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