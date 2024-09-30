捲共諜鎮小江案2前飛官多次判無罪　更二審逆轉！1人重判17年

▲2名退役飛官遭控發展共諜組織，高等法院改將其中1人重判。（圖／ETtoday資料照）

記者吳銘峯／台北報導

空軍官校飛行訓練指揮部退役上校副指揮官葛季賢、飛訓部中校副主任樓文卿，遭檢方指控涉入大陸情報人員鎮小江發展共諜組織案，而遭提起公訴。2人多次遭判無罪，但高等法院30日更二審出現不同認定，樓文卿被認定通敵，重判17年，葛季賢仍無罪。可上訴。

大陸解放軍前中校鎮小江多年前以香港商人名義入境台灣，結果實際上從事間諜活動，吸收前陸軍馬防部北竿少將指揮官許乃權等10餘人，發展成史上最大的共諜組織，最後被捕判刑4年定讞。鎮小江已於2018年7月間服刑期滿，遭驅逐出境。而他發展的共諜組織，仍陸續遭檢調單位破獲。

其中鎮小江透過空軍官校退役中校劉其儒，找上空軍官校的學弟葛、樓2人。2人分別於2010年到2013年間，與劉其儒有所接觸。檢方起訴指出，劉其儒先在2010年間找上葛男，葛男疑似交付資料並收取報酬；葛男退伍後，劉其儒再接觸樓男，並吸收樓男也加入共諜組織。

檢方於2015年4間發動搜索，最後認定2人均涉嫌重大，分別以20萬元交保。全案偵查終結後，檢方2017年3月間依照《陸海空軍刑法》「洩漏軍事機密罪」提起公訴。

但法院審理後，歷次審判均判決2人無罪。直到30日的高等法院更二審，高院改認定樓男「其將所持有、接觸或知悉之軍事機密、國防秘密或軍中公務資訊，交付於敵人之間諜使用」，而犯下《陸海空軍刑法》中罪責極重的通敵罪「幫助敵人之間諜活動」，重判有期徒刑17年、褫奪公權10年，扣案犯罪所得美金四千元沒收，未扣案犯罪所得伍萬元也沒收。至於葛季賢仍因查無實證，再度判決無罪。