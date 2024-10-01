上訴判更重！新竹惡狼連續掐頸性侵女子、性騷少女　二審判9年半

▲新竹惡狼連續性騷擾國中少女，又性侵女網友、女友人，造成地方上人心惶惶。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新竹市崔姓男子，去年7月間騎機車在路上閒晃，竟性騷擾兩名國中少女，崔男倉皇逃逸。過沒幾天，崔男約出女網友，而後騙到人煙稀少處掐頸性侵得逞，沒多久又在KTV中對女友人掐頸性侵。一審將崔男判刑9年4月，案經上訴，高等法院1日二審更加重改判9年6月。可上訴。

崔男曾有多項前科，其中一次是關押某位男子後，言語威脅男子自慰，最後被依照「妨害自由罪」判刑定讞，2022年2月間才執行完畢。但崔男仍不知悔改，去年又連續犯下多起性騷、性侵案件。

判決指出，去年7月28日上午時間，崔男騎機車在路上閒晃，看到一名國中少女，竟自後方對少女襲臀；當天下午，他又看到另一名國中少女，上前襲胸得逞。崔男犯案後隨即逃逸。

過了4日，崔男約出女網友小萱（化名），而後將她帶到偏僻處，對小萱掐頸強逼口愛後，再性侵得逞。小萱遭侵犯後，伺機逃出，向附近開著農耕機的農夫求救，崔男則倉皇逃離。過了1個多月，崔男約出女友人小蘭（化名）到KTV歡唱，趁著2人獨處之際，崔男故技重施，對小蘭掐頸，強壓在沙發上性侵得逞。

崔男的惡行經由被害人在網路上披露後，引起當地人心惶惶，警方火速逮捕崔男，檢方聲請羈押獲准，並依照「強制性交」、「性騷擾」等罪，提起公訴。一審法院審理後，將崔男重判有期徒刑9年4月。

崔男覺得一審判刑太重，上訴第二審。二審高等法院審理後，認為崔男前科所犯案件中，言語逼迫被害人自慰，與本次又犯下性侵、性騷等案件，本質上都是對被害人意志決定自由之侵害，且均與「性」相關，顯然崔男有一定特別之惡性，又對刑罰反應力薄弱，高院因此認為有加重其刑之必要。最後高院撤銷一審的刑度，加重改判有期徒刑9年6月。性騷擾的部分先行定讞，崔男將發監執行；性侵的部分崔男仍可上訴第三審。