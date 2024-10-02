「巴西總統專機」出問題！　盤旋將近5小時降落墨西哥

▲巴西總統魯拉的專家出現意外插曲。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的專機1日驚傳意外插曲，因為技術問題，被迫在墨西哥的安赫萊斯機場（Felipe Angeles airport）盤旋將近5小時後，終於重新平安降落。

《華盛頓郵報》報導，巴西新聞發言人證實，魯拉搭乘一架空中巴士A319，前往墨西哥參加新任總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的就職典禮，1日下午準備返回巴西利亞（Brasilia），未料出現技術問題。

巴西空軍也發布聲明表示，飛行員必須「等待必要的燃料消耗，以利飛機返回起飛的同一座機場」，最終在起飛將近5小時後安全降落。他們也表示，「針對這項問題的安全程序」成功執行。

魯拉9月29日抵達墨西哥，與前總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador）會晤，1日上午參加薛恩鮑姆的就職典禮。隨著飛機發生問題，他計畫搭乘另一架飛機返國。

巴西媒體報導，與魯拉一起搭機的幕僚及團隊成員認為，飛機可能是遭遇「鳥擊」才出現技術問題。不過，其中2人接獲《美聯社》聯繫後，沒有立即回應置評要求。