台北捷運貼心2服務紅到國外　韓YouTuber點出最強關鍵：值得學習

▲YouTuber「挖系桑米西」拍影片分享台北捷運2個設計，獲得韓國旅客高度評價。（示意圖／photoAC）

圖文／CTWANT

近年越來越多外國人來台灣觀光旅遊，最大宗不外乎日本、韓國或中國，最近有一名韓國YouTuber「挖系桑米西」製作影片，以台北捷運在韓國引起討論為題材，透露北捷有2項服務深得韓國旅客的心，以及乾淨又有秩序更讓他們認為很值得學習。

韓國YouTuber挖系桑米西的頻道以韓國人視角討論當地和台灣文化為題材，在頻道最新影片中，他提到近期在韓國熱門話題之一，就是討論「中國地鐵和台灣捷運的差異」。挖系桑米西指出，許多韓國人盛讚台北捷運的秩序和清潔，加上方便的轉乘系統，讓他們希望韓國地鐵也能效仿台灣，給民眾一個乾淨的乘車環境。

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除此之外，挖系桑米西也透露，台北捷運有2項服務在韓國論壇上引起熱烈討論，第一點就是台北捷運有日、韓文的廣播訊息，捷運車站內也有裝上有日文跟韓文的指示牌，對日韓旅客非常友善；當旅客在車站迷路，也會有台灣人主動上前幫忙，讓他們留下深刻印象。

第二點就是台北捷運內有提供免費借用的愛心傘，讓外國旅客到台灣玩剛好遇到下雨，沒有隨身攜帶雨傘也不怕淋濕；不僅如此，台北捷運目前也有加裝付費雨傘的租借服務，這項服務同樣令韓國旅客大開眼界。

因此挖系桑米西在影片最後做出結論，大讚台北捷運的乾淨和有秩序，加上站內的「韓文廣播」和「借傘服務」，讓不少韓國人讚不絕口外，也對台灣更有興趣了。

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